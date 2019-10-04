雙十連假哪裡去? 鹿港有巨無霸彈珠台 白蘭氏推布袋戲

2019-10-04 23:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



雙十國慶哪裡玩？彰化縣鹿港鎮公所在公會堂前廣場安排全台最大「倫敦彈珠檯」登場，玩家只要將足球踢進分數格子內，就有機會參加倫敦之旅抽獎，彰濱工業區內白蘭氏博物館也有雙十活動「敘舊布袋戲團」限定表演，及養生料理品嘗會。

鹿港鎮長許志宏說，鹿港雙十遊樂園」中最亮眼的大型彈珠檯是2019年全國古蹟日「GO！美歷彰化」系列活動之一，彈珠檯走英倫設計風格，長6米7、寬3米6、高4米，用足球取代彈珠，必須將球踢上彈珠台才能得分，也可讓小朋友活動筋骨。

許志宏說，巨型彈珠檯將在老街的公會堂擺設到10月13日，10日至13日還增加旋轉木馬、海盜船、氣墊設施、恐龍車等遊樂設施，並有文創市集等，活動將依各項設施收取使用費，另有合辦廠商提供100張氣墊設施體驗券，由鎮公所贈送弱勢團體。

民眾還可順遊桂花巷藝術村、鶴棲別墅、鎮史館及各古蹟廟宇，玩彈珠台還可積分抽獎，獎品包括倫敦深度6日遊、以及液晶電視、吸塵器、音響、風扇等。

而鹿港彰濱工業區內的白蘭氏健康博物館在雙十連假也邀請到總統級布袋戲「敘舊布袋戲團」推出親子共賞限定表演，並結合其明星商品鷄精、蜆精、養蔘飲變化出的蜆精海鮮pasta、養蔘枸杞紅棗茶、鷄精排骨粥等創意料理，每天限時限量供民眾品嘗。