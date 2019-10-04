彰化縣表揚308名導護志工 蕭麗珠服務27年風雨無阻

2019-10-04 20:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣政府今天由縣長王惠美表揚績優導護志工，其中有8名志工服務都超過21年，，從照顧自己的小孩到照顧別人的小孩，發揮大愛、風雨無阻。

王惠美說，今天表揚的導護志工共有308人，年資最高是27年，彰化縣今年也獲得交通部頒發金安獎，興華國小與彰化藝術高中也獲得國小及國中組的績優，都要感謝所有的志工朋友們，對於學童上下學的交通安全的照護，她邀請所有的鄉親一起來擔任快樂的志工，守護孩子上下學安全。

王惠美說，縣府也協助導護志工於執行勤務期間投保意外險，每年也採購各項導護裝備，就是希望導護志工能夠得到安全保障，但礙於經費問題，將校園保全經費轉做為投資學校的設備等，以增加校園的建設經費，就是希望讓彰化縣能夠永續發展，將不必要的開支彙整起來，做更有規模並且長期的規劃，給孩子們更好的成長環境。

8名服務年資21年以上的為湳雅國小蕭麗珠27年、明聖國小張麗娜25年、花壇國小李錦標25年、東芳國小李麗粉24年、聯興國小郭慧英24年、東芳國小林淑美23年、朝興國小許金蓮22年及平和國小楊莉芳21年，年資10年以上的也有120人。