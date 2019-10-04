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名偵探柯南日本動漫大師建國科大傳藝 轟動校園

2019-10-04 18:55聯合報 記者林宛諭╱即時報導

日本「哆啦A夢」、「名偵探柯南」的創作者動漫大師小幡公春今天應邀到彰化縣建國科技大學辦講座，吸引許多學生動漫迷前來一睹大師的丰采，小幡公春說，他從小就希望世界和平，選擇創作動漫為終身志業，因為動漫可以成為無國界傳播促進世界和平的好媒介。

建國科大設計學院數位媒體設計、創意產品與遊戲設計、商業設計系合辦的「小幡動漫課」今天上午在建國科大引起一陣騷動，不只建國科大學生，還有大慶商工、台中市明高中室內設計科學生也都組隊來朝聖，多名建國科大學生還打扮成「火影忍者」「名偵探柯南」中的動漫角色興奮的和小幡老師合影。

小幡公春說，近年他到世界各國傳授動漫技法，希望讓更多國家的學子也能像日本青年人一樣喜歡動漫與學習動漫，其中臺灣是他最喜歡來的地方，因為這裡有許多他的動漫迷。

建國科大創意產品與遊戲設計系主任毛祚飛說，去年他曾邀請小幡公春老師到校來傳藝，獲得同學熱烈迴響，今年才再擴大辦理。

建國科大數位媒體設計系主任陳金仁說，小幡老師有許多膾炙人口的動漫作品，「哆啦A夢」是許多六、七年級生幼時的回憶，「名偵探柯南」、「美少女戰士」、「火影忍者」、「妖怪手表」、「火影忍者」等都是家喻戶曉，建國科大也規劃將數位媒體設計系學生送到日本的動漫公司實習。

原本就讀崇實高工室內設計科的邱哲愷因喜歡動漫才到建國科大創意產品與遊戲設計系來就讀，他也喜歡COSPLAY角色扮演，尤其是小幡老師的動漫人物，喜歡參加各地COSPLAY聚會，覺得那是日本青少年的主流文化，雖然在台灣還是少部份人在玩的次文化，但可以從打扮、音樂、道具中展現自我。

日本「哆啦A夢」、「名偵探柯南」的創作者動漫大師小幡公春今天應邀到彰化縣建國科技...
日本「哆啦A夢」、「名偵探柯南」的創作者動漫大師小幡公春今天應邀到彰化縣建國科技大學辦講座，吸引許多學生動漫迷前來一睹大師的丰采。圖／建國科大提供
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日本「哆啦A夢」、「名偵探柯南」的創作者動漫大師小幡公春今天應邀到彰化縣建國科技...
日本「哆啦A夢」、「名偵探柯南」的創作者動漫大師小幡公春今天應邀到彰化縣建國科技大學辦講座，吸引許多學生動漫迷前來一睹大師的丰采。圖／建國科大提供
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日本動漫大師小幡公春今天應邀到彰化縣建國科技大學辦講座，吸引許多學生動漫迷前來一...
日本動漫大師小幡公春今天應邀到彰化縣建國科技大學辦講座，吸引許多學生動漫迷前來一睹大師的丰采，學生一面聽一面練習畫動漫。圖／建國科大提供
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