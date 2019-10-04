名偵探柯南日本動漫大師建國科大傳藝 轟動校園

2019-10-04 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



日本「哆啦A夢」、「名偵探柯南」的創作者動漫大師小幡公春今天應邀到彰化縣建國科技大學辦講座，吸引許多學生動漫迷前來一睹大師的丰采，小幡公春說，他從小就希望世界和平，選擇創作動漫為終身志業，因為動漫可以成為無國界傳播促進世界和平的好媒介。

建國科大設計學院數位媒體設計、創意產品與遊戲設計、商業設計系合辦的「小幡動漫課」今天上午在建國科大引起一陣騷動，不只建國科大學生，還有大慶商工、台中市明高中室內設計科學生也都組隊來朝聖，多名建國科大學生還打扮成「火影忍者」「名偵探柯南」中的動漫角色興奮的和小幡老師合影。

小幡公春說，近年他到世界各國傳授動漫技法，希望讓更多國家的學子也能像日本青年人一樣喜歡動漫與學習動漫，其中臺灣是他最喜歡來的地方，因為這裡有許多他的動漫迷。

建國科大創意產品與遊戲設計系主任毛祚飛說，去年他曾邀請小幡公春老師到校來傳藝，獲得同學熱烈迴響，今年才再擴大辦理。

建國科大數位媒體設計系主任陳金仁說，小幡老師有許多膾炙人口的動漫作品，「哆啦A夢」是許多六、七年級生幼時的回憶，「名偵探柯南」、「美少女戰士」、「火影忍者」、「妖怪手表」、「火影忍者」等都是家喻戶曉，建國科大也規劃將數位媒體設計系學生送到日本的動漫公司實習。