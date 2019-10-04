寶特瓶大廠偷排廢氣重罰2020萬 中市府追繳1.2億空汙費

2019-10-04 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



空品不好，台中工業區一家寶特瓶大廠涉嫌排放廢氣，並蓄意短繳空汙費，台中市府環保局與行政院環保署、台中地檢署合作，藉由科學儀器監控超過半年，去年9月展開聯合查緝，當場查獲業者非法調控空汙防制設備，讓廢氣直接排放於大氣中，違法情節重大，除重罰最高2020萬元外，更追繳約1.2億元空汙費，將不法業者繩之以法，打擊空汙。

中市府環保局表示，為查緝工廠排放汙染，環保局與環保署、地檢署、內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊等單位合作，藉由空氣品質感測物聯網資訊及科學儀器，掌握台中工業區內一家寶特瓶大廠涉嫌繞流排放廢氣。

在地檢署檢察官周佩瑩指揮下，去年9月11日展開檢警環聯合查緝行動，當場查獲業者調控防制設備操作時間及廢氣流向，將未經防制設備處理的廢氣排放於大氣中，環保局依違反空汙法規定，依法裁處2020萬元罰鍰。

此外，現場也查扣業者申報空汙費相關資料，發現業者有刻意短報製程原物料使用量，以及不實核算削減量等行為，蓄意短繳空汙費罪證確鑿，環保局當場依法追繳業者逃漏空汙費共1億2586多萬元。