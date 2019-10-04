中市足球場地不足 立委爭取增設簡易草皮球場

2019-10-04 11:53 中央社 台中4日電



台中市近年來足球運動風氣盛行，卻只有兩座足球場提供使用，立委張廖萬堅今天表示，經爭取在西屯區「文小91」預定地增設一座8人座簡易人工草皮足球場，供集訓使用。

張廖萬堅指出，台中市足球運動風氣越來越興盛，尤其西南屯區許多學校足球校隊屢獲國內外佳績，也時常在國際賽事中大放異彩，但台中市目前卻只有朝馬足球場與太原足球場兩處，提供全台中超過200支隊伍訓練及比賽使用，場地嚴重不足。

張廖萬堅表示，接獲台中市足球協會理事長許朝樂陳情，希望能增設簡易足球場，經與市府教育局、運動局積極協調，成功爭取位於西屯區安和東路、朝馬路的「文小91」預定地，增設一座8人制的簡易人工草皮足球場，優先配合學校校隊比賽集訓使用，並作為發展社區足球運動場地。

張廖萬堅指出，這一年來多次邀集台中市政府教育局、運動局、台中市議員林祈烽等，前往「文小91」預定地會勘，並協調教育局將「文小91」預定地，交由運動局管理，再由台中市足球協會認養場地，並由足球協會將場地闢建為8人制簡易式足球場地。

許多足球隊球員開心表示，往後又多了一個足球場地可以練習及舉辦賽事，非常感謝許朝樂及張廖萬堅對於足球的重視與協助，讓愛踢足球的球友們受惠良多。

台中市運動局局長李昱叡也證實，目前已獲體育署同意補助2500萬元，並由市府招標中，預計明年可以落成，屆時將能在提供足球訓練用地，發展台中的足球運動。