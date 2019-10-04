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韓國瑜小內閣 行政暨國際處處長丁樂群接任

2019-10-04 09:45聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市政府今天發布行政暨國際處處長人事令，由曾在外交部工作的丁樂群接任，本月7日上任。

高雄市政府表示，丁樂群中興大學法律學系畢業，曾任外交部條約法律司司長、副司長、駐泰國副代表、駐紐西蘭奧克蘭辦事處處長、外交部法規委員會委員、外交部電務處副處長、外交部國會聯絡組專門委員、駐亞特蘭大辦事處簡任組長等經歷。

高雄市行國處前處長王智立請辭，到確定由丁樂群接任之前，由副祕書長張裕榮暫代。

高雄市行政暨國際處長由丁樂群接任。圖／高雄市新聞局提供
高雄市行政暨國際處長由丁樂群接任。圖／高雄市新聞局提供
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外交部高雄市

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