賣春女被硬上還付房間費 他賠20萬仍被判重刑

2019-10-03 23:30 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



劉男在網路約應召女郎至摩鐵嘿咻，身上沒錢還要硬上，被害人質問「你到底要不要付錢，不要的話我就離開」，慘遭性侵害，台中高分院依強制性交罪將他判刑3年3月。至於劉性侵得逞後，叫被害人支付房間費1000元，一審被依恐嚇取財罪判刑7月，二審改判為無罪。強制性交部分，可上訴三審。

判決書指出，劉男於2017年12月2日，利用手機上網連結至捷克論壇網站得知有與女子為性交易之按摩服務訊息，再透過通訊軟體LINE與暱稱「花魁」之人聯繫，約定至位於台中巿北屯區「巴里島汽車旅館」房間欲與女子為性交易。

劉男同日中午前往摩鐵，被害人「小鳳」接獲LINE通訊軟體通知，前往汽車旅館房間赴約，經他當面告知欲進行性交易按摩服務，她即表示3小時收費1萬元，他因身上並無足夠金錢，以手機通訊軟體LINE向友人借錢，經友人於電話中應允後，即向她表示會請人拿錢過來，被害人同意在現場等候。

期間，「小鳳」坐在房間床邊與劉聊天，他得知她缺錢後，遂要求她先幫他按摩手臂，同日下午，她想拿起手機看時間，他竟將她的手機拿走丟到床上。

劉男強行親吻被害人臉部、脖子，於被害人斷掙扎欲起身拿取手機報警求救時，即出手毆打她的臉部，並抓住手腕，「小鳳」即質問他「你到底要不要付錢，不要的話我就離開」，遭他性侵得逞。

經被害人報警，法官審理時，劉男以20萬元與被害人達成和解，一、二審依強制性交罪將他判刑3年3月。這一部分可上訴三審。

事後，劉男應允「小鳳」並要求她跟其去拿錢，2人欲退房步出汽車旅館房間前，他要求被害人支付房間費用，「小鳳」因遭他毆打成傷，唯恐不從將再受害，致心生畏懼，而交付1000元予他用以支付房間加休費。