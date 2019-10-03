瘋健身重訓過度 擔心努責現象上身

2019-10-03 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投30歲黃姓男子在健身出現頭暈、頭痛，並且眼前一片黑。他嚇的趕緊就醫，醫師認為是努責現象導致血壓急速下降所致，努責現象無需治療，休息之後便會慢慢恢復，但醫師提醒在健身時應循序漸進，選擇可以承受強度，避免身體傷害。

南投醫院復健科醫師林建仲說，當重量訓練如硬舉或臥推時、搬起重物時、運送移動重物時、用力解便、咳嗽、嘔吐、打噴嚏等出現用力閉氣或憋氣行為，就可能引發努責現象(Valsalva maneuver)，會產生短暫頭暈、頭痛、心悸甚至短暫暈厥等情形。

他說，平常人深呼吸之後閉氣用力，這個動作會造成聲門關閉 (glottis closed) 胸內壓力上升及腹腔壓力上升，進而出現一系列心臟血管血液動力變化，包括用力初期增加的機械性胸腔壓力所致，會造成短暫血壓上升，脈壓差稍增加但可能只維持2、3秒。接下來持續的閉氣用力，由於胸腹腔壓力上升，下腔靜脈回流的減少，心臟的血液輸出量降低，反而造成了血壓下降，脈壓差減少。

在持續閉氣用力期間發生昏厥的情形，其實是因為低血壓造成腦部或身體其他部位血液灌流不足、腦部缺氧所致。當然，在用力初期以及恢復期發生的血壓上升現象，也有可能因為衝擊到硬化的血管，造成血管壁上的斑塊脫落，進而形成了腦血管栓塞性的中風，不可不慎。