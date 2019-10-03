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嚇！貓羅溪防汛橋巨大裂縫 網友貼危橋照引起緊張

2019-10-03 21:10聯合報 記者江良誠╱即時報導

蘇澳跨港大橋斷裂，讓民眾關切橋梁安全。臉書「南投人聊天室」有網友貼出照片，指南投市貓羅溪有橋梁出現巨大裂縫，因為兩道裂縫相當明顯，且貫穿整個橋面，引起民眾緊張，也有人截圖在LINE群組流傳。南投縣工務處立刻派人搜尋，比對出是南投市順溪北路的防汛橋，但所謂的「裂縫」，其實只是水漬痕跡，並無「斷橋」危險。

貼文的網友下午也把照片和貼文刪除，南投縣警局表示，民眾關心道路橋梁安全是好事，但最好先向主管機關通報，由主管機關派人會勘查證。否則未經查證，就將「斷橋」照片貼在社群，可能導致渲染效應，引起民眾恐慌，就可能違反社會秩序維護法「涉及散佈謠言，足以影響公共之安寧者」規定，可能被開罰3萬元，也無端造成社會恐慌。

臉書「南投人聊天室」今天有網友貼出三張照片，是南投市貓羅溪橋梁，在北端橋面有上下兩道巨大裂縫，都比伸縮縫還寬，且貫穿橋面。網友並寫上「可惜，兩個月前就PO文，沒能喚起大家的橋梁安全的關注」。

這些危橋照片，馬上引起討論，也有網友截圖，在LINE群組流傳，引起熱烈討論。有網友在貼文留言，指這座橋是中興路小溪橋對面的橋，也有網友說「縣市政府是裝睡、裝瞎嗎？」「這裡常有大車在走」，擔心重演蘇澳跨港大橋斷裂事件。

南投縣工務處見到這則貼文，立刻按圖索驥查證，找到這座危橋，原來是貓羅溪和樟平溪交界處的順溪北街防汛橋，屬於第三河川局管轄，並通知橋檢公司到場現勘，經仔細勘查並未看到橋面有巨大裂縫，仔細比對後，發現所謂的裂縫，原來是橋面排水孔留下水痕，從遠處正面看，確實很像裂縫，但從側面看很明顯就是水痕，橋梁完全沒有裂縫。

有網友在臉書社群張貼貓羅溪橋梁出現巨大裂縫（圈起處），引起民眾緊張。圖／翻攝網路
有網友在臉書社群張貼貓羅溪橋梁出現巨大裂縫（圈起處），引起民眾緊張。圖／翻攝網路
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南投縣工務處找到南投市順溪北街的防汛橋，但所謂的「裂縫」，只是排水孔的水漬。圖／...
南投縣工務處找到南投市順溪北街的防汛橋，但所謂的「裂縫」，只是排水孔的水漬。圖／南投縣工務處提供
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有網友在臉書社群張貼貓羅溪橋梁出現巨大裂縫，引起民眾緊張。圖／翻攝網路
有網友在臉書社群張貼貓羅溪橋梁出現巨大裂縫，引起民眾緊張。圖／翻攝網路
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