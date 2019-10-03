與紙風車釋前嫌 中市與18團體合作免費展演比精彩

2019-10-03 20:19 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中市文化局「藝文場館營運升級計畫」，10月起至年底與台北兩廳院、歌劇院、中市四大藝文中心場館大串連，將媒合18個藝文團隊進駐，盼更提高利用率。市府也與紙風車釋盡前嫌，今年滿10周年的屯區藝文中心11月16日晚間7點邀「紙風車劇團」演出《台灣幻想曲》。

文化局副局長施純福表示，今年擴大執行文化部「藝文場館營運升級計畫」，透過免費藝文展演，讓人潮走進劇場、認識表演藝術，也盼藉自辦節目的售票演出，培養民眾藝文消費習慣。

表演藝術科表示說，台中擁有豐富的藝文資源，台中樂器節、爵士音樂節10月接續在市民廣場、草悟道登場；山城、海線、屯區三藝文中心，多數場館假日活動多，平日使用率較低，希望透過藝術團隊進駐活絡。

台中市文化局也首次與兩廳院合作，推出《藝術出走—十二碗菜歌》，11月2日晚間7點30分在大里國光里活動中心首演，由本土資深歌星楊烈、歌手蔡昌憲領銜主演。

近年積極推動親子劇場的葫蘆墩文化中心，10月12日邀「如果兒童劇團」帶來《舅舅的閣樓》親子劇，是今年秋天該劇團在台中的唯一演出。

港區藝術中心「2019好有藝思表演藝術節」11月2、9、23日分別由「大甲愛樂室內樂團」、「森焱堂」、「創造焦點」帶來結合音樂與戲劇的《音樂家的生日PARTY》、幾米親子音樂劇《忘記親一下》、新銳馬戲。

歷史近30年的中山堂，公開徵選駐館團隊「極至體能舞蹈團」舉辦劇場志工培訓營、表演藝術工作坊、排練觀摩，讓市民能更貼近、學習表演藝術，10月19日下午3點在戶外廣場也有駐館成果展。