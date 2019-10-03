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添興師重陽敬老超霸氣 大手筆送1220包手工肉鬆

2019-10-03 19:57聯合報 記者賴香珊╱即時報導

重陽節將屆，南投縣草屯鎮「添興師」鄧昱峯大手筆捐出1220包手工肉鬆，盼幫長輩們補充營養；但有別於多數直接贈送社區、協會，鄧卻是捐給縣內61所小學，由校方安排學童當「郵差」轉送給學區內老人家，學習回饋和敬老的道理。

鄧昱峯說，因小時候家境不好，完成國中學業就當學徒，從學做肉乾、肉鬆到出師，還在地創業有了自己的品牌，過程中受到很多人幫助，現在有能力也想回饋社會，今年就在兒童節時送自家純手工的肉鬆或肉乾給縣內60所國小學童享用。

但鄧仍想擴大愛與分享，因此與當地復興里長林健男、碧峰國小校長嚴振農討論後決定將愛心從學校延伸到社區，在重陽節送肉鬆給長輩食用，但因希望各校學童能參與，表演節目娛老或與長輩互動，從中體驗敬老和回饋，因此以校為據點。

嚴振農說，因贈送活動相當有意義，所以碧峰國小願意成為領頭羊，成為中心學校據點協助發放給各鄉鎮負責學校，更於今天在辦理復興里活動中心辦理敬老活動，除轉贈肉鬆，更由幼兒園表演唱跳，且一起參與「站報紙」挑戰，老幼同樂。

鄧昱峯提到，希望透過肉鬆幫牙口不好的長者補充蛋白質，同時傳達自己對老人家的關懷，而這次將發送61箱共1220包肉鬆到縣內61所學校，由校方自行決定敬老活動與受贈對象，讓小朋友當「郵差」將添興師的心意送到長輩手上。

南投縣草屯鎮「添興師」鄧昱峯（中）為重陽節敬老，大手筆捐出1220包手工肉鬆。記...
南投縣草屯鎮「添興師」鄧昱峯（中）為重陽節敬老，大手筆捐出1220包手工肉鬆。記者賴香珊／攝影
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南投縣草屯鎮「添興師」鄧昱峯（右1）為敬老與縣內61所學校合作辦活動，送出122...
南投縣草屯鎮「添興師」鄧昱峯（右1）為敬老與縣內61所學校合作辦活動，送出1220包手工肉鬆。記者賴香珊／攝影
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南投縣草屯鎮碧峰國小幼兒園學童今天代表「添興師」送手工肉鬆給長輩，且與他們互動同...
南投縣草屯鎮碧峰國小幼兒園學童今天代表「添興師」送手工肉鬆給長輩，且與他們互動同樂。記者賴香珊／攝影
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南投縣草屯鎮碧峰國小幼兒園學童今天代表「添興師」送手工肉鬆給長輩，且唱跳表演給他...
南投縣草屯鎮碧峰國小幼兒園學童今天代表「添興師」送手工肉鬆給長輩，且唱跳表演給他們看。記者賴香珊／攝影
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南投縣草屯鎮碧峰國小幼兒園學童今天代表「添興師」送手工肉鬆給長輩，且與他們互動同...
南投縣草屯鎮碧峰國小幼兒園學童今天代表「添興師」送手工肉鬆給長輩，且與他們互動同樂。記者賴香珊／攝影
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郵差重陽節幼兒園

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