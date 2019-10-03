綠鬣蜥小時可愛長大嚇人 彰化縣野外今年又抓到50多隻

2019-10-03 19:53 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣二林溪及上游山寮排水附近田野和灌木林間，去年出現不少綠鬣蜥趴趴走，引起各界關切，共抓到37隻，今年尚未傳出有人看到綠鬣蜥出沒，是綠鬣蜥消失了嗎？屏科科大野生動物保育研究所助理教授陳添喜今天說，今年屏科大獵蜥團隊在彰化縣已捕捉50多隻綠鬣蜥，體長最大有1公尺多。

綠鬣蜥在除屏東科大，彰化縣野鳥學會今年也在二林溪附近抓到4隻小綠鬣蜥。陳添喜說，彰化縣緯度較高，每年10月到12月是綠鬣蜥交配期，次年1至5月會在地上挖洞產卵，到6月中旬會有小綠鬣蜥陸續孵出。

「這段期間是捕捉綠鬣蜥的最佳時候，當東北季風颳起，二林地區風勢強勁，更難套捕綠鬣蜥。」陳添喜說，綠鬣蜥族群仍以屏東縣最多，從屏東市到墾丁都有，嘉義縣八掌溪畔居次，高雄、台南也多，彰化、台中因冬天氣溫偏低，加上黑翅鳶等猛禽多，綠鬣蜥幼蟲的存活率低，所以族群不易擴散，但數量也不小，應長期監測與捕捉移除。

去年2月間，彰化縣傳出外來綠鬣蜥出沒，以二林溪芳苑工業區附近1處養雞場樹林間，及山寮排水為主，縣府農業處向林務局爭取經費委託彰化縣野鳥學會進行2年的田野調查與移除，野鳥學會向「獵鬣專家」陳添喜求助。

陳添喜說，去年他指導彰化縣野鳥學會如何辨識與捕捕技巧，今年由學會獨自作業，可能在捕捉技術方面不夠熟練，所以只抓到4隻，「我的學生今年也到彰化縣作田野調查與研究，到今天已抓到50多隻，顯示綠鬣蜥在彰化縣已形成族群繁衍，幸好冬季天候不利綠鬣蜥，所以不易擴散，仍集中在二林溪、山寮排水的幾個區域。」。

屏東縣政府為遏阻綠鬣蜥擴散，今年7月起舉辦2個月的抓綠鬣蜥換老鷹紅豆活動，共收到1317隻綠鬣蜥，9月起再推換有機黑豆活動。陳添喜說，屏科大團隊今年捕捉的綠鬣蜥已超過2千隻，有幾個地點已失控，移除作業須持續且加強。

去年有人在台中市中興大學附近旱溪發現綠鬣蜥，今年7月間，又有釣友吳奕霆在中興大學旁的旱溪康橋畔釣魚，釣到1隻綠鬣蜥成蟲，顯示綠鬣蜥也在旱溪繁衍，族群有待進一步監測。陳添喜說，新竹、台北也曾接到通報，但未確實發現。