影／穿越75年的越洋明信片 開啟一段中日忘年之交

2019-10-03 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



一張75年前的明信片，開啟一段中、日穿越時空的忘年之交。

台中市惠文高中國三學生梁睿諶，熱愛蒐集復古物品，今年初在一個跳蚤市場看到一張昭和18年（1943年）的日本明信片，引發他的好奇心。這張明信片屬名「和田文雄」，是一名小學生寄給老師分享暑期活動心得，還想去採集植物、研究礦物，當時正逢二次大戰，提到希望日本可以勝利。

梁睿諶出自好奇心，和日文老師詹亞臻討論決定展開一項越洋超級任務，今年6月按照上面地址寄回日本，想聯繫「和田文雄」詢問當時二戰的求學生涯，本來不特別懷抱希望，未料1個多月後收到主人翁的太太「和田恭」回信，又驚又喜，進而得知和田文雄已過世10年。

梁睿諶說，和田奶奶寫了長達3頁的書信，提到「丈夫已過世，能收到他幼時寫的明信片，又驚又喜，是近10年最開心的兩個星期」，也逐一回覆他的提問。

和田奶奶在書信裡分享，先生「和田文雄」的父親是眼科醫師，生長在京都，家境優渥，京都在二戰期間未受英、美破壞，和田文雄和梁睿諶一樣熱愛研究古董、音樂，深受雙親寵愛。

和田奶奶出生在日本岡山縣，父親本來擔任數學老師，戰爭爆發被徵兵擔任兵部隊長，後來斷了音訊，戰後被列入戰死公報，母親不久也罹患肺結核去世，她有6個兄弟姊妹，排行老么，姐姐照顧長大。

和田奶奶也解答梁睿諶對二戰期間求學的疑惑，她說，當時全國都想贏，民間窮苦，常有一餐沒一餐，學生無法上課，有時還要去軍工廠幫忙或種植作物，富有人家較無須擔心。

和田奶奶雖未詳述怎麼與和田文雄結識，但信中透露一些端倪，得知兩人身分、背景、個性落差大，婆婆很疼愛先生，讓他「個性」有點自我，30年前舉家從京都搬到滋賀縣，10年前和田文雄罹患肺癌過世。

日文老師詹亞臻說，他們依據地址，這封明信片寄到京都教育大學附小，日本人做事謹慎，鍥而不捨找到滋賀縣的和田恭，促成這段越洋、穿越時空的情誼。

梁睿諶把這段故事寫成〈大家過得還好嗎?〉分享這段跨越時空的明信片奇緣投稿台中文學獎，獲得國中散文組第2名。