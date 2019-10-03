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埔里國小廁所遭震壞20年 盼修繕方便師生使用

2019-10-03 17:42中央社 南投縣3日電

南投縣埔里國小廁所因九二一地震造成天花板輕鋼架崩塌，地面都是石塊，但因這間廁所原本就沒太多人使用，加上學校缺少經費，20年來未維修，學校盼望修繕後方便師生上廁所。

民主進步黨立法委員蔡培慧今天說，教育部針對公立高中以下學校編列新台幣20億元，計畫改善3168間老舊廁所，其中南投縣草屯鎮、中寮鄉、國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉、仁愛鄉共14所中小學、40間廁所今天獲核定2957多萬元專案補助經費，讓學童上廁所更舒適。

蔡培慧指出，多次接到家長及老師反映「學校廁所破舊，連大人都不想進去，更何況小朋友」，她走訪發現南投縣國中、小廁所普遍老舊，許多廁所故障遲未修繕，不時飄出惡臭，不像都會區學校的廁所設計新穎，顯示南投縣學校基礎建設還有很大改善空間。

蔡培慧舉例說，草屯國小廁所嚴重漏水，師生進出被水淋溼，覺得很噁心；還有些學校廁所輕鋼架天花板缺塊或破洞，地磚也磨平、缺角，且地面髒污溼滑、排水不良，學生上廁所或打掃有滑倒風險，甚至還有男生便斗破損，下方用塑膠桶接尿水，讓使用者不舒服。

蔡培慧表示，埔里國小廁所更讓人難以置信，天花板輕鋼架整個崩塌，地面全是掉落石塊、便斗與馬桶遭砸壞，不說還以為是幾天前剛發生的災損，沒想到竟是九二一地震至今未修復原狀，實在讓人不敢相信。

蔡培慧說，經費有著落，預計這學期陸續完工後，學生就能擁有舒適、明亮、安全如廁環境；她將持續盤點其他有迫切需求的學校，教育資源應均衡分配全國各校，不能因人數、規模、區域而有懸殊落差。

南投縣埔里國小已17年未整修，地面凹凸不平、逢雨積水難退，亟待改善。記者賴香珊／...
南投縣埔里國小已17年未整修，地面凹凸不平、逢雨積水難退，亟待改善。記者賴香珊／攝影
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蔡培慧埔里

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