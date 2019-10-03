全國合法露營區才2% 南投露營業者要求盡快訂法

2019-10-03 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



露營休閒產業的興盛，但露營場地合法及安全嗎？南投縣政府今天召開「露營產業與國土計畫座談會」，與南投露營觀光產業發展協會會員討論，副縣長陳正昇表示，將由觀光處主導，結合環保、建設、地政、衛生、農業等單位，擬定建議辦法提報中央，並透過立委發聲，希望中央儘快訂定母法，中央、地方、業者共同努力，做好露營觀光產業。

座談會由陳正昇與縣議會秘書長陳國忠主持，面對對露營風氣興盛，解釋目前法規執行層面，南投露營觀光產業發展協會理事長曾紀平與業者也主張中央一定要有一個專責的目的事業主管機關，讓業者有對口單位。

曾紀平說，日前參加交通部觀光局會議，中央已同意在休閒農場附設露營區，但全部200多個休閒農場中僅有不到40個申請露營區，表示目前全國超過2000個露營區中，合法率不到2%，請中央在修法同時，務必了解業者心聲。業者也表示，南投縣有300多個露營區，但露營產業無主管機關及法規，並希望在中央未制定法規前，南投縣政府可否先制定讓業者遵循守法，若中央無能力管理與制定法規，「乾脆由縣府弄個草案給中央參考算了」。