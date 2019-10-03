溪頭又見橫躺族 放心原來是森林瑜伽
漫步秋季的溪頭，最近不但發現不少人在森林草地或木製平台上，「橫躺」做起伸展運動，但並未遭到園方的阻止，反而辦起「森林瑜伽」班，大家一起藉由瑜伽動作，來體驗感受大自然的風景、聲音、顏色、觸感、生命力，用森林的正能量將憂鬱一掃而開，溪頭園方指出，瑜伽民眾只要不是躺著睡覺，不影響到其他旅客，將鼓勵而不禁止。
台大實驗林表示，推動「森林療癒」多年，就是透過五感體驗，幫助都會人帶走平時的壓力，讓身體恢復平衡健康，而時序進入秋天的森林顏色，每天有數千人來到溪頭森林散步，享受芬多精、負離子與活氧吧，是最吸引都會民眾或老年人前往的首選去處。
溪頭營林區主任彭嘉文指出，漫步森林更可刺激眼睛的感官，呼吸新鮮空氣，因此溪頭園區最近也進行森林瑜伽的實體試驗，
讓森林療癒能獲得更直接的數據，不少中老年人報名參加後，都表示空氣含氧量及芬多精濃度，比起在室內做瑜伽的效果更好，做完之後覺得全身更舒服。
未來基於森林瑜伽是瑜伽在森林中的戶外場地，目前選定鳳凰樓前木製平台及苗圃上方草地，在森林環境中的兩個地點，進行森林療養的森林瑜伽，但民眾其他地點自主舖設瑜伽墊進行伸展動作，只要不是橫躺睡覺，園方並不禁止，反而鼓勵民眾一同前來利用五官來感受森林療養帶來的五感體驗，例如森林浴場、森林瑜伽、森林康養步道等。法。比。
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