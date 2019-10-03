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二林精密機械產業園區二階環評第四次審查 王惠美爭取

2019-10-03 13:39聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣「二林精密機械產業園區」二階環評第四次審查今天在行政院環保署舉行，彰化縣長王惠美與臺灣機械工業同業公會等地方人士北上爭取環評過關，王惠美甚至在會議中哽咽說，希望委員能支持二林精密機械產業園區的開發案，讓更多彰化子弟能夠回家鄉工作，今天審查結果需再補正資料再審。

王惠美表示，企業無法再等十年、二十年，二林精密機械產業園區已經爭取了十多年，縣府認真爭取也看中央支持地方建設的誠意，二林中科園區與二林精密機械產業園區只相隔一條路，評審結果卻大不相同，地方想要年輕人回流就一定要有產業，希望環評能夠早日通過，讓地方快點開發，彰化縣政府絕對謹守對於這片土地的承諾，一定會謹守環評結果，好好地看顧這片土地，讓產業與生態能夠平衡，讓年輕人回到地方一起打拚。

今天王惠美與縣府經濟暨綠能發展處長劉玉平北上出席與會，臺灣機械工業同業公會、彰化縣二林地區發展工業區促進會理事長洪文哲、二林鎮長蔡詩傑、二林前鎮長張國棟議員、縣議員謝彥慧等人及鄉親也到場關心。

洪文哲表示，二林精密機械園區不是農牧用地，也不是一般農地，並不會違反農地農用的規定，也不會造成彰化縣生產糧食的短少，縣府要開發二林精密機械園區，在地鄉親可說是很歡迎，精密機械園區是低汙染、低用水的產業，並且依照中科園區的標準。二林鎮人口外流三分之一，年輕人在離鄉背井，拋棄家庭去外地找工作，期望中央政府聽聽在地鄉親的心聲。

王惠美今天在會議中甚至哽咽發言說，二林地區民眾是非常理性的，鄉親是和環團是一起努力，以國光石化來說是高汙染的，所以把這些高汙染的產業趕出去，可是精密機械產業園區是屬於低汙染的，我們期待委員能夠將心比心，知道地方的期待，鄉親是多麼期待他們的子弟能夠回到家鄉上班、孝順爸媽，請委員能支持二林精密機械產業園區的開發案。

二林精密機械產業園區目前有意願進駐的廠商有331家，所需求的土地面積是509公頃，超過建廠用地面積212公頃的兩倍，王惠美說，可見廠商是有非常強烈的需求，不必擔心未來會成為蚊子園區，絕對有非常多廠商及產業進駐。

今天審查會議決議縣府需再補正資料再審，需補的資料包括有依區域滯洪、排水、土壤液化潛勢評估結果，檢討滯洪池設計容量正確性，園區用水量估算預計及再生水管理，補充承諾設置用電量10%的再生能源具體執行方式等資料。

彰化縣「二林精密機械產業園區」二階環評第四次審查今天在行政院環保署舉行，彰化縣長...
彰化縣「二林精密機械產業園區」二階環評第四次審查今天在行政院環保署舉行，彰化縣長王惠美與臺灣機械工業同業公會等地方人士北上爭取環評過關。圖／彰化縣府提供
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王惠美

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