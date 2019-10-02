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員林晴雨球場今年啟用無望 未來開燈是否收費再研議

2019-10-02 20:29聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

彰化縣員林市第19號公園從去年七月就動工要改建為晴雨球場，但一直到現在仍都是鐵圍籬鎖著尚未啟用，不少員林市民從遠處看見屋頂、球場都已經完工，質疑為何還不開放，且據傳未來球場照明有收費機制，引來抱怨聲浪。員林市長游振雄表示，雖然球場基本建設已經完成，但還有舞台和活動式看台、球架尚未完工，今年底前應該來不及啟用。

游振雄表示，為了要讓員林市民有舒適的運動空間，以及中大型舉辦活動的場地，員林市公所編列8千多萬預算打造這座晴雨球場，建地面積有2712平方公尺，球場屋頂挑高9公尺，採大跨距鋼骨桁架構造加空間薄膜工法設計，夜間點亮燈光之後，遠眺就像螢火蟲般美麗。

過去該籃球場照明電費都由公所負擔，但晚間10點關閉照明後，還會有民眾自行打開電箱扳開電源開關，開燈打球，要離開時卻沒有關燈，導致市公所管理困難以及電費高漲，每個月電費最高曾達兩萬多元，因此公所欲研擬收費機制，改以投幣式收費，有民眾聽聞此事，相當反彈。游振雄表示，這個機制尚未確定，只是希望不要浪費資源。

另外，晴雨球場未來不僅提供民眾打球使用，因有遮蔽又寬廣，員林市公所希望也可以做為舉辦中大型活動的場地，因此還要建造舞台和增設活動式看台，球場中央的球架也採用活動式，增加該場地的使用彈性。但也因為追加660萬元預算增蓋表演舞台，總工程因此延宕，最快要到明年初才可能完工啟用。

員林市19號公園籃球場改建為晴雨球場，原本預計7月完工卻延宕，今年啟用無望。記者...
員林市19號公園籃球場改建為晴雨球場，原本預計7月完工卻延宕，今年啟用無望。記者凌筠婷／攝影
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員林市19號公園籃球場改建為晴雨球場，占地寬廣未來將成為多功能活動場。記者凌筠婷...
員林市19號公園籃球場改建為晴雨球場，占地寬廣未來將成為多功能活動場。記者凌筠婷／攝影
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新的晴雨球場有屋頂，未來不論打球或辦活動都不怕下雨或日曬。記者凌筠婷／攝影
新的晴雨球場有屋頂，未來不論打球或辦活動都不怕下雨或日曬。記者凌筠婷／攝影
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