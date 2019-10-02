影／陳其邁下鄉灑幣拚教育 南投縣11校蓋球場免出錢

2019-10-02 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



行政院副院長陳其邁今下鄉南投縣，由民進黨立委蔡培慧陪同到草屯雙冬國小視察教育部「國中小設置半戶外球場計畫」實施現況，同時關心該校獨輪車課程發展狀況，陳表示，該計畫是專案以中央特別統籌分配款支應，地方政府不用出錢。

蔡培慧指出，因長期關心偏鄉教育及學校環境設施，發現南投縣170所學校逾4成沒有活動中心、體育館和風雨球場，去年起至各校實勘，並積極向教育部質詢，而促成「國民中小學設置半戶外球場計畫」編列經費19.96億元專款專用。

其中，竹山國小、鹿谷廣興國小、埔里南光國小、大成和宏仁國中、魚池明潭和魚池國小、草屯雙冬國小、南投新豐國小、水里成城國小、信義信義國中等11校共核定1.18億元可興建風雨球場、活動中心或體育館等室內或半戶外式場域。

陳其邁今則到草屯雙冬國小視察其風雨球場建置基地，校方則提到，戶外課程時，最頭痛的就是夏日高溫、下雨天時沒有遮陽避雨的場域，常因天候因素停課，但孩子學習獨輪車求好心切，就勉強在走廊下練習，但難免有安全疑慮。

陳其邁表示，蔡培慧不斷向中央反應有關草屯雙冬國小等偏鄉校的基礎體育設施嚴重不足，尤其遇到颱風或下雨，學生面臨沒有室內空間，無法進行體育活動的困擾，行政院因此著手紀化協助改善。