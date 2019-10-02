南投茶博會10日登場 國慶日到南投開茶趴

2019-10-02 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投世界茶業博覽會10日起在中興新村登場，縣政府營造成國慶日「南投開茶趴」，除了品嘗各地特等好茶，還有千人擂茶、千人揉茶、千人野餐等活動，南投縣長林明溱說，希望今年茶博遊客人數再創新高，配合深度觀光旅遊，讓遊客領略南投茶鄉好風光。

林明溱說，南投世界茶業博覽會從2010年第一屆開辦至今，已經十年。今年以「香郁拾穗」為活動主題，取「相遇十歲」諧音。去年茶博9天，遊客人數約50萬人次，茶葉交易額6千多萬元，茶博會行銷南投茶及農特產品，很有效益。今年茶博適逢國慶連續假日，希望遊客人數更創新高。

南投世界茶業博覽會年年創新，今年新增千人擂茶活動，客家擂茶將擂動茶香，為營造舒適的環境，台灣優質茶葉展售區持續採用空調設計，讓遊客能在舒適的環境下細品並購買好茶。眾所期待的千人茶會、音樂茶會、曲水流觴外，還有茶薰六覺、千人揉茶、古式炒茶及徒手秤茶都非常適合全家大小一起來參與。

國際茶文化也是本次重要亮點之一，波斯、印度、日本、韓國、台灣、中國、凍頂等茶藝都將在「國際茶席館」一一呈現，遊客可以沉浸在異國風情享受品茗樂趣。

茶博主題展館共有21館，涵蓋星級製茶廠、茶香產業館、休閒農業館、黃金品茗館、世界茶葉之旅、紅茶館、農村好物館、國際工藝茶學苑、凍頂茶香館、小小茶師館、iTQi及優質茶專區，還有茶葉生活應用館…讓今年的茶博比往年更加的豐富精彩。讓南投的茶藉由2019南投世界茶業博覽會再次綻放光芒，大步邁向國際。