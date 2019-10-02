親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

南韓華城連續殺人案 主嫌自白「另外殺了5人」

后里將有醫院和長照機構 預計7年、4年後分別營運

2019-10-02 15:56聯合報 記者游振昇╱即時報導

台中市后里區將有醫院和長照機構，行政院副院長陳其邁和立委洪慈庸等人今天到台糖后里廠旁聽簡報，由衛福部豐原醫院接案的后里醫院將共251床，民國115年正式營運，長照機構提供200床住宿式長照，預計112年營運。

陳其邁表示，長照對老人很重要，政府重視，2016年編長照預算50億元，明年編到400億元，增加8倍；衛福部次長薛瑞元說，國內醫療網大約已成形，部分仍有破洞，北台中的后里沒有醫院就是破洞，蓋醫院和長照機構後可解決此問題。

立委洪慈庸為后里爭取設立醫院，經過努力協調及衛福部綜合評估，規畫由豐原醫院設立后里分院及長照機構，行政院副院長陳其邁今天到現地視察，正式宣布新建后里醫院與長照機構，經費12億7300萬中央全額負擔；洪慈庸表示，未來后里醫院新建完成將有251床服務量，可提供在地長輩更好的醫療照顧，讓后里有醫院不再是盼望。

陳其邁宣布新建后里醫院與長照機構，由衛福部簡報說明相關規畫，未來醫院將規畫地上三層、地下一層，包括急性一般病房112床，特殊病床ICU加護病床9床、RCW呼吸照護病床40床、慢性精神病房48床、急診室2床、門診10間、洗腎30床，共計251床，經費預計9億5,000萬元(含醫療設備)由中央全額負擔。預計109年完成醫院新建計畫核定、土地取得、預算編列，110年至114年進行土地變更、設計施工，115年可正式營運。

住宿型長照機構設置包括住宿式長照200床、社區型長照機構(小規模多機能)80床居家式長照、居家護理、居家服務、社區/居家復健等，經費預計3億2,300萬元，預計108年計畫核定、土地取得、經費補助，109年至112年 設計施工，112年正式營運，可提供16項長照2.0服務，照護現況長照資源較不足的后里、神岡、大安、龍井區，實現就地安養服務。

洪慈庸表示，后里因為中科園區與多家大型企業近年陸續進駐，地方流動人口與日俱增，但后里仍未設有醫院，緊急醫療應變與救護處理能力有限。為了照顧地方需求，經過跨單位協調努力與會勘，成功爭取豐原醫院設立后里分院，並結合住宿式的長照機構，提供在地長輩更好的照顧，完善在地醫療資源。

衛福部將在后里糖廠旁設長照機構，行政院副院長陳其邁和立委洪慈庸等人今天到現場聽簡...
衛福部將在后里糖廠旁設長照機構，行政院副院長陳其邁和立委洪慈庸等人今天到現場聽簡報。記者游振昇／攝影
分享
衛福部將在后里設醫院和長照機構，行政院副院長陳其邁和立委洪慈庸等人今天到現場聽簡...
衛福部將在后里設醫院和長照機構，行政院副院長陳其邁和立委洪慈庸等人今天到現場聽簡報。記者游振昇／攝影
分享
衛福部將在后里設醫院，行政院副院長陳其邁和立委洪慈庸等人今天到現場聽簡報。記者游...
衛福部將在后里設醫院，行政院副院長陳其邁和立委洪慈庸等人今天到現場聽簡報。記者游振昇／攝影
分享
衛福部將在后里設醫院和長照機構，行政院副院長陳其邁和立委洪慈庸等人今天到現場聽簡...
衛福部將在后里設醫院和長照機構，行政院副院長陳其邁和立委洪慈庸等人今天到現場聽簡報。記者游振昇／攝影
分享

長照洪慈庸衛福部

相關新聞

台中港北堤全面開放釣魚 今天試營運上百釣友試桿

2019-10-02 15:54

台南綠營內鬨議長退市府預算 黃偉哲：真的不能算我的

2019-10-02 13:59

重陽敬老禮金吵不停 彰縣議長：由中央以消費券發放

2019-10-02 13:31

南方澳斷橋警惕 中市15座鋼索橋梁今天全面檢測

2019-10-02 13:30

影／吃飯配屎味、用豬糞水30年 受害村庄怒吼不忍了

2019-10-02 13:26

1.6噸休旅車卡太原地下道 2猛警推15米上坡脫困

2019-10-02 11:40

印尼移工住院含淚想回家 醫院各界愛心今幫他圓夢

2019-10-02 11:04

搶攻國慶連商機 業者祭出兒童加碼秋冬補助

2019-10-02 10:41

男子心肺功能停止昏倒 同事CPR消防員接手並送醫救回命

2019-10-02 09:04

拜媽祖遊彰化 國慶連假祈福踩街

2019-10-02 00:06

彰縣大村鄉水溝加蓋拖半年 卡在舊堤岸

2019-10-02 00:05

區所不當預算過關 中市議員批未防弊

2019-10-01 23:57

中彰投苗藝術節 11日舞樂映茶香

2019-10-01 23:48

台中公車App改版 可設到站提醒

2019-10-01 23:27

台中公車逾50路線 班次大調整

2019-10-01 23:23

槌球冠軍及香包阿嬤人瑞 讓陳建仁欽佩不已

2019-10-01 22:28

鹿港天后宮獲文化部核定 升格為國定古蹟

2019-10-01 19:33

影／彰化田中推環鎮愛心巴士 尚有200萬元待認捐

2019-10-01 17:45

中火新增燃氣機組環評初審過關 中市府：台中人很失望

2019-10-01 17:36

交通新制上路第一天 竹山警方撤回兩起罰單

2019-10-01 17:35

跨港大橋讓人心驚 王功漁港生態橋修繕最近才發包

2019-10-01 16:37

台中公車App改版 可預設到站提醒

2019-10-01 16:06

一生必遊一次！高美濕地生態導覽夯 中市府再加辦3場次

2019-10-01 16:00

彰化13間媽祖廟聯合祈福 國慶連假登場

2019-10-01 15:57

台中公車班次大調整 公車發車誤點最高罰5000元

2019-10-01 15:04

扯！天池山莊馬桶堵塞竟清出頭燈 水電工傻眼

2019-10-01 14:51

吃喝玩樂「違法」預算過關？ 中市藍營批審計處睡著了

2019-10-01 13:46

夢幻蝴蝶彩繪好萌 中市這座公廁成打卡熱點

2019-10-01 13:29

米塔在台中致災 東勢大樹倒丶電桿斷

2019-10-01 13:28

台中電廠擴大降載 台電：月減發電量為去年同期5.4倍

2019-10-01 13:27

重陽節慶祝活動多 長照機構負責人：「陪伴」最重要

2019-10-01 13:26

國慶連假台中眷村文化節 空軍記憶竹籬笆的故事起飛

2019-10-01 11:55

今年流感疫苗施打延遲一個半月 民眾要注意衛生習慣

2019-10-01 11:19

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

台南長榮地下道全線封閉一年 改道資訊看這裡

2019-10-02 09:15

桃園補助汰換冰箱冷氣A好康 剩下最後30天趕快申辦

2019-10-01 19:36

高市社局長答覆議員質詢：五月天演唱會 沒用氣爆善款

2019-10-02 12:33

新竹男甲溝炎復發13年拔9次指甲 走起路來痛不欲生

2019-10-02 12:30

跨港大橋斷裂 嘉義阿里山石鼓盤大橋橋型類似

2019-10-01 17:17

民眾發動罷免連署 高市議員黃捷：尊重公民權利

2019-10-02 11:55

祖父母帶孫補助2千5保母補助6千 陳麗娜：合理嗎？

2019-10-02 13:33

北捷票價擬新優惠 搭愈多回饋愈多 月搭逾40次可能打7折

2019-10-01 23:46

關原加油站整修 車沒油了 中橫2個月30幾件

2019-10-01 23:53

鹿港天后宮獲文化部核定 升格為國定古蹟

2019-10-01 19:33

影／吃飯配屎味、用豬糞水30年 受害村庄怒吼不忍了

2019-10-02 13:26

基隆暖江橋像蹺蹺板？ 民眾憂重演南方澳跨港大橋悲劇

2019-10-02 11:37

台中騎機車自撞今年奪15命 警教「三況」躲死神

2019-10-02 12:30

來對獎！公車上下車刷卡抽獎 8月得獎卡號出爐

2019-10-02 09:12

華映大量解雇1900人 鄭文燦籲大同負連帶責任

2019-10-02 11:18

台南綠營內鬨議長退市府預算 黃偉哲：真的不能算我的

2019-10-02 13:59

廁所驚爆用重組衛生紙 北捷：應屬個案

2019-10-01 23:42

北市民權大橋下陷30公分 李明賢：應動用二備金「救命」

2019-10-02 11:30

首座太陽能智慧候車亭中和今啟用 一年省下近萬元電費

2019-10-01 17:37

總統府等級！台南山上水道博物館也可看到這項工藝之美

2019-10-02 08:51

淡海輕軌墩柱變房產廣告柱 捷運公司：12月再招商

2019-10-01 22:06

改善淡水台2線壅塞 交通優化措施本月已上路

2019-10-02 11:25

彰縣大村鄉水溝加蓋拖半年 卡在舊堤岸

2019-10-02 00:05

韓國瑜預算被K 台南藍議員隔岸救火：不能放韓一馬嗎

2019-10-02 12:33

延宕逾20年 這條路的瓶頸終於要拓寬了

2019-10-02 12:28

北農常董遭爆強占市場精華位 柯文哲批：魚肉鄉民

2019-10-02 11:45

禪廚新蔬食捐贈救護車 生命延續

2019-10-01 18:03

交通新制上路 高市電動自行車違規最多

2019-10-02 12:27

不騎鐵馬改搭淡海輕軌 寶可夢阿伯：搭車抓寶還可孵蛋

2019-10-02 14:42

1.6噸休旅車卡太原地下道 2猛警推15米上坡脫困

2019-10-02 11:40

車禍鑑定每案收3000元 北市議員批搶發車禍財

2019-10-01 19:11

台電施作台南七股高壓電塔 居民抗議：拆電塔改地下化

2019-10-01 19:12

影╱雙層巴士首次到屏東 因為太熱還得「戴斗笠」！

2019-10-02 15:43

名單曝光 新北16座特殊橋樑一周內檢視完畢

2019-10-02 10:51

增加近109大坪數 新瑞芳圖書館還有挑高6米5廣場

2019-10-01 19:48

基隆華新一路產業道路塌百米 林右昌：快速度回復通行

2019-10-01 18:03

到院前心肺功能停止患者 雲林縣今年有13人康復出院

2019-10-02 12:46

北捷全線覆蓋無線網路？ 北捷：短時間內沒辦法提供

2019-10-01 20:25

「老兵召集令」號角響起 首日老兵熱情回金參與

2019-10-01 19:12

男子心肺功能停止昏倒 同事CPR消防員接手並送醫救回命

2019-10-02 09:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top