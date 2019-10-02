后里將有醫院和長照機構 預計7年、4年後分別營運

2019-10-02 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中市后里區將有醫院和長照機構，行政院副院長陳其邁和立委洪慈庸等人今天到台糖后里廠旁聽簡報，由衛福部豐原醫院接案的后里醫院將共251床，民國115年正式營運，長照機構提供200床住宿式長照，預計112年營運。

陳其邁表示，長照對老人很重要，政府重視，2016年編長照預算50億元，明年編到400億元，增加8倍；衛福部次長薛瑞元說，國內醫療網大約已成形，部分仍有破洞，北台中的后里沒有醫院就是破洞，蓋醫院和長照機構後可解決此問題。

立委洪慈庸為后里爭取設立醫院，經過努力協調及衛福部綜合評估，規畫由豐原醫院設立后里分院及長照機構，行政院副院長陳其邁今天到現地視察，正式宣布新建后里醫院與長照機構，經費12億7300萬中央全額負擔；洪慈庸表示，未來后里醫院新建完成將有251床服務量，可提供在地長輩更好的醫療照顧，讓后里有醫院不再是盼望。

陳其邁宣布新建后里醫院與長照機構，由衛福部簡報說明相關規畫，未來醫院將規畫地上三層、地下一層，包括急性一般病房112床，特殊病床ICU加護病床9床、RCW呼吸照護病床40床、慢性精神病房48床、急診室2床、門診10間、洗腎30床，共計251床，經費預計9億5,000萬元(含醫療設備)由中央全額負擔。預計109年完成醫院新建計畫核定、土地取得、預算編列，110年至114年進行土地變更、設計施工，115年可正式營運。

住宿型長照機構設置包括住宿式長照200床、社區型長照機構(小規模多機能)80床居家式長照、居家護理、居家服務、社區/居家復健等，經費預計3億2,300萬元，預計108年計畫核定、土地取得、經費補助，109年至112年 設計施工，112年正式營運，可提供16項長照2.0服務，照護現況長照資源較不足的后里、神岡、大安、龍井區，實現就地安養服務。