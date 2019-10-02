台南綠營內鬨議長退市府預算 黃偉哲：真的不能算我的

2019-10-02 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



擔任台南蔡英文競選後援會總會長的台南市議會議長郭信良，帶頭退台南市總預算，引發各界關注綠營內鬨，台南市長黃偉哲上午重申希望議會能夠「高抬貴手」

黃偉哲上午到議長室拜會郭信良，郭明顯態度軟化，但是藍營議員不滿表示，議會退預算，民進黨台南市黨部跳出來罵議員自肥，「台南市市長現在換成蔡xx了嗎？」，暗批市黨部執行長蔡麗青。

針對原本是民進黨的郭信良在退黨選上議長後，最近接任台南市蔡英文競選後援會總會長，卻帶頭退台南市政府的預算，黃偉哲在受訪時表示，小英的選務上，台南的競選總部跟後援總會，基本上是分進合擊的，「我們做我們的工，他們做他們的活」，由全國競選總部協調，彼此之間橫向協調，基本上不是什麼問題，只是比較讓他意外是說，後援總會總會長與競選總部的主任委員(黃偉哲)為了預算中間產生一些捍格，這個部分還是一句話，「高抬貴手吧，我們還是會努力啦」