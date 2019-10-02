重陽敬老禮金吵不停 彰縣議長：由中央以消費券發放

2019-10-02 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化縣今年重陽禮金縮水，引起一些老人家抱怨，並成為政治話題，彰化縣議會議長謝典林今天在縣議會臨時會有感而發，強調重陽敬老金、育兒補助，不應該只是在選舉期間提出口號，反而應該提升至國安層級，將相關社福政策制度化，並由中央統籌編列預算，並以發放消費券支應，避免一國多制，讓各縣市在選舉期間胡亂加碼，債留子孫。

彰化縣前縣長魏明谷任內，去年兌現重陽敬老禮金﹂３６９」政見，也就是６５歲以上老人３千元、８０歲以上６千元、９０歲以上９千元，但接任的縣長王惠美以財政困難及今年度未編足預算為由調整，除低中收入者維持外，百歲人瑞１萬元，其餘均調回１千元，讓很多老人家抱怨，也引來綠營大肆批評。

面對重陽禮金紛擾不休，謝典林同步在個人臉書發表看法尋求解套，他表示根據國發會107年8月的統計資料，我國已經在107年進入高齡社會，即65歲以上老年人口占總人口的比例達14%，台灣的總人口將自2022年轉為負成長，從去年縣市首長選舉中，候選人不斷強調敬老年金等社福政策，代表面對人口老化議題，全民是有共識的。

謝典林說，彰化縣長王惠美調整369敬老禮金發放方式，是期望能在有限的縣府預算中均衡各項發展，避免過度舉債拖垮縣府財政。各地縣市政府財政狀況因人口、產業發展，債務餘額從數百億到2、3千億不等，落差甚大，單靠各縣市政府及縣市議會努力，恐將導致城鄉差距更大。

他籲請行政院能研擬將敬老金、幼兒補助、營養午餐補助等相關社福政策制度化，避免成為選舉支票及選舉口水；以65歲以上老年人口大約為330萬人為例，透過中央統一發放敬老年金，每年支出約增加33～99億元，也可考量以消費券方式發放，提升邊際效益，並加成外溢商業效應。