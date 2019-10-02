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南投茶博會10歲 回顧展來找自己身影

2019-10-02 14:20中央社 南投縣2日電

南投世界茶業博覽會10日登場，今年以「香郁拾穗」為10週年主軸，遊客只要在茶博10年回顧展照片中找到自己曾到訪的身影，或持集點卡到指定點蓋滿10處章，就可領取紀念品。

南投世界茶業博覽會10日到20日在中興新村舉行，由於適逢茶博會第10屆，今年主題「香郁拾穗」以「相遇10歲」為諧音，除延續去年人與人、人與茶「相遇」，更安排10週年回顧展，只要民眾在會場展示照片找到自己身影就可領取紀念品，盼讓遊客有回娘家親切感。

南投縣政府今天舉行宣傳記者會，縣長林明溱致詞說，南投茶博會建立茶農與消費者良好互動平台，所有茶農都經縣府篩選合格，茶葉具生產追溯、有機驗證、產銷履歷等資格，縣府將持續為農民開拓通路及商機，讓南投產業朝國際進軍，繼續發光發熱。

林明溱表示，為讓民眾逛得舒適愉快，展館及廁所今年都裝設冷氣，木棧板鋪設及動線也做最佳調整，營造舒適品茶與體驗環境，會場除茶葉展售，還有咖啡、水果、農特產、茶具等產品，尤其台灣優質茶葉展售區聚集各地優質茶葉，相信必能提升買氣，並期盼11天展期能突破60萬參觀人次。

根據農業處資料，主題展館有星級製茶廠、茶香產業館、黃金品茗館、世界茶葉之旅、紅茶館、農村好物館、國際工藝茶學苑、凍頂茶香館、小小茶師館、iTQi及優質茶專區、茶葉生活應用館等。

特色活動則有千人揉茶、千人茶會、千人擂茶、千人野餐、中彰投苗藝術節表演等，農業處表示，由信義鄉農會承辦的「馬拉桑」千人野餐19日登場，讓民眾在綠意盎然操場野餐並欣賞音樂會，最後伴著星光踏上歸途，還可獲超越報名費價值的豐富好禮。

茶葉野餐

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