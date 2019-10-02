南方澳斷橋警惕 中市15座鋼索橋梁今天全面檢測

2019-10-02 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



宜蘭南方澳跨海大橋倒塌事件，台中市建設局今天啟動全市橋梁自主檢查維護作業，建設局表示，台中市與南方澳跨海大橋相同形式的鋼索橋梁有15座，目前烏日溪尾大橋建置安全監測資訊系統，緊接會在主要幹道、車流量較大的橋梁評估裝設。

南方澳跨海大橋為鋼索結構，建設局指出，台中市鋼索結構的15座，包括東區東門橋、東昇橋、西屯區虹揚橋、福安橋、北屯區新桃花源橋（1號橋）、藍天白雲橋（4號橋）、霧峰中正橋、北峰橋、石岡區梅子鐵橋、東勢區勢林街自行車跨越橋、烏日區烏日大橋、溪尾大橋、和平區松鶴橋、裡冷橋、雪山坑橋，今天啟動橋梁基本安全檢測，預計全數完成檢測作業。

建設局說明，市府多管齊下維護橋梁安全，針對混凝土橋梁，檢測時如發現混凝土裂縫或剝落情形，將辦理補強，如鋼筋裸露生鏽，將予以除鏽並修補混凝土；針對鋼構橋梁，除檢測結果安全外，也會特別注意整體面層的鏽蝕，以及橋梁結構是否受損，必要時會進行除鏽上漆並更換安全結構附件，維護橋梁安全。