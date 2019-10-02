1.6噸休旅車卡太原地下道 2猛警推15米上坡脫困

2019-10-02 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市吳姓夫妻帶著3歲幼童出門，駕休旅車行經太原路地下道時忽然熄火停車，造成後方車輛回堵，夫妻倆不知所措報警。警方到場，由吳男坐駕駛座控制方向、妻子安撫孩子，兩警在後方推動車輛，連續推了15公尺上坡才協助脫困，並通知拖吊車到場，排除回堵20公尺的塞車狀況。

上月底，台中市吳男駕駛家中休旅車載妻小外出，車輛駛進太原路地下道（西往東方向），不明原因熄火停在地下道最低漥處，造成後方約20公尺車輛回堵，夫妻倆不知如何是好，趕緊報警。

台中市警局第五分局北屯所員警劉柏佑、李偉誠到場，吳男緊張地說，「我也不知道車子怎麼熄火了？」、「麻煩你們（警察）幫幫忙」。警方請吳妻坐在車內安撫3歲幼童，吳男則坐在駕駛座打N檔、控制方向盤，兩警則在車後以人力推動車輛脫困。

北屯所指出，由於車輛停在地下道最低處，兩警連續推15公尺上坡、汗流浹背，所幸劉員與李員年輕且力壯、平日有運動的習慣，迅速將1.6噸的故障車輛推到太原路平面路旁，並協助通報拖吊車，排除後方車輛回堵狀況。