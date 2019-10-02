印尼移工住院含淚想回家 醫院各界愛心今幫他圓夢

2019-10-02 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



一名印尼男移工受傷昏迷送醫，在台中梧棲童綜合醫院急救住院一個多月後清醒，他的氣管內管移除後，在翻譯詢問下，含淚說想回家，童醫院在警方協助確認他身分後，由各界愛心協助，今天送他回印尼，幫他達成心願。

38歲印尼籍男子布迪(BUDI)，今年7月28日上午因頭部外傷昏迷，被人載送到童綜合醫院急診室就醫，當時病人身上沒有任何身分證件，載送者也以停車為由離開，未再出現。

童醫院急診室醫護人員以救人為先，因病人已呈現重度昏迷，立即給予頭部傷口緊急止血縫合，隨後緊急安排頭部電腦斷層檢查，確認為嚴重的顱骨骨折和顱內出血，並立即予以緊急開顱手術和加護病房治療。

他住院一個多月後，9月10日移往慢性病房，布迪的氣管內管已經移除，可以自主呼吸，也可以張開眼睛，在翻譯協助詢問下，眼眶含淚地點頭表達想回家的心願。

童醫院神經外科柯宗伯醫師負責診斷、安排緊急手術和術後照顧，柯宗伯醫師表示，布迪送來急診室的時候已是重度昏迷，昏迷指數7分，兩側曈孔對光無反射，血壓升高，心跳變慢，臨床上呈現腦壓升高的情況，經由急診醫師緊急安排腦部電腦斷層，呈現出左側腦出血合併中線偏移，為了搶救命的黃金時間，即便是找不到家屬，醫療團隊還是立即安排緊急開腦手術移除血塊、解除腦神經的壓迫。

童醫院在警方協助下確認布迪的身分，發現他是來台後「行蹤不明的印尼籍移工」，連繫「駐台北印尼經濟貿易代表處」，8月22日印尼人員到醫院探視布迪。另外，童醫院在布迪病情穩定後，9月12日發函至上述代表處、內政部移民署與外交部，希望可以協助處理積欠約70多萬元的醫療費用，並讓病情已經穩定的布迪轉送返回家鄉。並建議政府相關單位，因應移工在台出現的問題，籌畫設置失聯移工基金，以利解決台灣各地醫療院所面臨之沒有健保資格的移工就醫費用。

9月20日，印尼代表人員再次探視布迪，並利用視訊讓布迪與在印尼家鄉的家人視訊並再次確認身分，身在印尼的妻子難過地呼喊著布迪，布迪雖無法言語，但雙方難過激動的互動，讓一旁的人員都為之鼻酸。