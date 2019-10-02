搶攻國慶連商機 業者祭出兒童加碼秋冬補助

2019-10-02 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



政府救觀光祭出秋冬國旅補助後，為了加大國慶雙十4天連假的商機，位於南投縣的九族文化村以新穎的遊樂設施，已吸引近萬名兒童使用補助入園，決定再祭出優惠搶客，全面對大人給予特惠價外、家長陪12歲以下兒童，無論是否已使用秋冬補助，一律免費入園，希望以「大人特價、小孩免費」的策略攻城掠地，創造來客數。

九族文化村表示，今年國慶日難得有4天的連假，勢必有許多人想帶小孩一起出遊，為了搶攻市場，決定全面推出優惠價，門票只要650元（原價850元），且遊客一樣可以使用觀光局秋冬補助「12歲以下兒童免費入園」的好康，更加碼放寬原本限23家樂園僅能選一家享一次的免費的限制，只要憑健保卡申請，不管以前是否已經使用過額度，不限次數，這四天只要符合年齡資格並備妥資料，即可再度到九族免費入園。

九族文化村強調，優惠期間無論是兒童免費入園或是優惠票入園，可以玩的內容都沒有縮水，都是一票玩到底的門票，可以玩遍所有的遊樂設施、欣賞多場原住民歌舞表演，還能夠免費搭乘日月潭纜車，見識傳說中的微笑山谷，還可體驗最夯的「西班牙海岸」新主題，體驗最新人氣王「大漩渦」的魅力、水戰船和飛行船的華麗旅程。