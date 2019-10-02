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不斷更新／南方澳大橋坍塌尋獲第4具遺體！仍有2人失聯搜救中

國際關鍵字：CivilWar2，川普彈劾與「美國內戰論」

男子心肺功能停止昏倒 同事CPR消防員接手並送醫救回命

2019-10-02 09:04聯合報 記者游振昇╱即時報導

60歲吳姓男子上月上班時突然昏倒、心肺功能停止，同事立刻撥打119求救、並施予CPR(心肺復甦術)，台中市消防局豐原消防分隊員到場接手施救，過程中AED(自動體外電擊器)顯示VF(心室顫動)，前後共電擊4次，終於將吳男電擊回來，並送到衛福部豐原醫院搶救，這次無時差搶救，幸運救回吳男一命。

豐原醫院急診室主任林技政表示，今年到目前為止，轄區消防分隊送來OHCA(到院前死亡)人數約200多件，其中存活數約40多位，良好出院的患者僅有10人；因是多數患者在心臟停止時，在救護人員到達前，沒有人及時施救，導致後面癒後效果就沒那麼好。

吳男能夠平安救回，主要是「生存之鏈」的每一個環節都做到位，在他心肺功能停止時，同事馬上做CPR，協助將患者的心臟血流打出去，即便只有正常人的三分之一，也維持基本心臟循環。

豐原消防分隊消防救護員李炘哲和陳俊佑到場後，持續施作CPR和AED，持續高品質施救，兩人也持續思考還有什麼能再幫助患者，並一直遵照AED指示電擊和CPR，就在電擊第4次時，患者終於恢復生命徵象，心電圖也看到規律心跳，隨後到醫院做後續搶救。

豐原醫院心臟內科醫師程建銘表示，吳男會失去知覺是因他從國中開始抽菸，平均一天會抽到一包以上，導致正常的血管慢慢硬化，即便沒有心臟病史，仍出現「急性心肌梗塞」，經過心導管手術將左前降支打通，才救回一命。

吳男表示，他當天在驗車工廠工作，早上感覺胸悶和盜汗，誤以為是身體不舒服，午休起來後，走幾步路就失去知覺，兒子在當下聽到自己出事也忘記自己還在染頭髮，就衝到醫院，還害他頭髮染壞了。

60歲吳姓男子突然昏倒，心肺功能停止，同事為他CPR並報案，消防員接手搶救並送醫...
60歲吳姓男子突然昏倒，心肺功能停止，同事為他CPR並報案，消防員接手搶救並送醫急救，救回他一命，衛福部豐原醫院慶祝他出院康復。圖／衛福部豐原醫院提供
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患者CPR

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