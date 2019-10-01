槌球冠軍及香包阿嬤人瑞 讓陳建仁欽佩不已

2019-10-01 22:28 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



重陽節前夕，總統蔡英文原本今天下午安排到彰化探訪兩位百歲人瑞，卻因宜蘭南方澳漁港跨港大橋崩塌，臨時變更行程趕往災變現場，改由副總統陳建仁分別探訪和美百歲人瑞黃阿攀阿公及福興鄉的陳施煌梅阿嬤，代表蔡總統府致贈金鎖片及禮品，同時也祝福健康、平安，陪同的彰化縣長王惠美也致贈重陽禮金1萬元，樂得老人家笑開懷。

陳建仁是由彰化縣長王惠美、立法委員柯呈枋、洪宗熠等人陪同，先到和美探視101歲的黃阿攀，由於他是槌手高手，為迎接陳副總統等人，展示了許多冠軍盃等戰利品，博得眾人稱讚不已。

黃阿攀育有6子4女，三子黄保鐵回憶以往說道，阿公靠著在附近溝渠捕魚才將這麼多子女拉拔長大，至今家族可說枝繁葉茂，民國98年時，人瑞阿公心血來潮，邀集眾子孫媳婦女婿返家，拍了一張100人左右的全家福大合照，而10年後的今天，孫子女44位、曾孫子女46位、玄孫子女2位，加上10位子女共有102人。

黃阿攀阿公自70歲左右接觸槌球後，就開始打球且獲獎無數，現在每天騎三輪車外出與鄰居聊天，若有廟會或社區活動都積極參與，子女也都會想辦法騰出時間陪同，阿公生活過得充實又愜意，如前陣子愛上蛋黃酥，最近則喜愛吃枝仔冰，身體健康活力。

陳副總統隨後到福興鄉探訪百歲「香包阿嬤」陳施煌梅，她得知副總統及縣長來訪，非常開心，拿出了已泛黃的年輕照片，令大家驚豔不已；她精挑細選了手作粽子香包及福袋香包分別要贈送給陳副總統及王惠美縣長，祝福她們福氣滿滿。

陳施煌梅人稱「香包阿嬤」，讀過幼稚園，從小接受日本教育，深受日本文化影響，十分注重自我形象，長子陳國雄表示母親喜歡針線活，原本想學專業縫紉技術，可惜當時時空背景不允許，故所有縫紉知識都是自學而來。

陳施煌梅阿嬤70歲左右開始做香包，樣式及配色都自己設計，所做香包只送不賣，子女估算送出逾萬個香包與人結緣，而人瑞阿嬤平時也會到社區參加關懷據點活動，平日在家依然維持穿旗袍的習慣。