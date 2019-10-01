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鹿港天后宮獲文化部核定 升格為國定古蹟

2019-10-01 19:33聯合報 記者劉明岩╱即時報導

鹿港天后宮除建築及文物深具保存價值，更是地方信仰中心。圖／彰化縣政府提供
鹿港天后宮除建築及文物深具保存價值，更是地方信仰中心。圖／彰化縣政府提供
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原列為縣定古蹟的彰化縣鹿港天后宮，最近獲文化部古蹟歷史建築紀念建築審議會決議指定為國定古蹟，成為彰化縣第7個國定古蹟，消息傳回，地方均十分興奮，縣長王惠美盼鹿港天后宮升格為國定古蹟後，能獲得中央更多的經費挹注，未來能夠更完善的保存文化資產。

彰化縣另6個國定古蹟，分別是彰化孔子廟、鹿港龍山寺、元清觀、道東書院、馬興陳宅（益源大厝）、聖王廟。

彰化縣政府依文化資產保存法在106年11月20日向文化部提報縣定古蹟「鹿港天后宮」為國定古蹟，文化部辦理文化資產價值評估及召開多次審查會議後，最終由縣府辦理縣定古蹟鹿港天后宮重新公告，藉以釐清其保存範圍及指定理由後，歷經近2年的齊心努力下，經文化部在今年8月30日通過文化部第7屆古蹟歷史建築紀念建築審議會會議決議指定為國定古蹟，終於順利讓鹿港天后宮升格為彰化縣第7處國定古蹟。

鹿港天后宮在74年11月27日由內政部公告為國家三級古蹟後，配合86年5月14日文化資產保存法修法，改為彰化縣縣定古蹟，縣府在85年完成鹿港天后宮調查研究計畫，近年來考量廟宇建築本體逐漸老化、恐有年久失修之虞，於108年向文化部爭取修復工程規劃設計計畫經費，並已獲得核定，在相關預算程序完成後，將儘速辦理相關作業程序，以維護彰化縣重要文化資產。

鹿港天后宮建築的大小木作、石雕、彩繪皆出自於名匠之手，如大木作為匠師王益順、吳海桐、王樹發及黃連結等人施作，石雕則由惠安匠師蔣馨一族承包，彩繪由郭新林及柯煥章施作，皆為一時之選的名匠，在鹿港天后宮管理委員妥善的管理維護之下，建物及相關名匠作品得以完整保存，該管理委員會更自主成立文物文化管理維護組，以維護及活化現場具保存價值之文化資產。

鹿港天后宮除見證鹿港鎮早期貿易興盛、文化薈萃及聚落發展歷史的密切關係外，也具有與港口、河運不可分的地理特色，對於鹿港的經濟發展與社會發展的實體表現，有很重要的影響。相關指定理由及範圍文化部將於近日內公告。

鹿港天后宮的八卦藻井，巧奪天工。圖／彰化縣政府提供
鹿港天后宮的八卦藻井，巧奪天工。圖／彰化縣政府提供
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鹿港天后宮除建築及文物深具保存價值，更是地方信仰中心。圖／彰化縣政府提供
鹿港天后宮除建築及文物深具保存價值，更是地方信仰中心。圖／彰化縣政府提供
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鹿港天后宮除建築及文物深具保存價值，更是地方信仰中心，進香客絡繹不絕。圖／本報資...
鹿港天后宮除建築及文物深具保存價值，更是地方信仰中心，進香客絡繹不絕。圖／本報資料照片
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國定古蹟鹿港天后宮

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