新課綱缺師資成助力 偏鄉校找大學打造醫放師搖籃

2019-10-01 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



為因應108新課綱上路，滿足多元課程需求，南投縣埔里鎮暨大附中與台中市中台科技大學研商建立新課綱合作機制，針對課程開設、職場體驗、醫療營隊、移地訓練及升學輔導等項目簽訂合作書，培育醫藥類人才。

暨大附中指出，偏鄉校面對新課綱，多面臨師資欠缺問題，但也因此有機會與大學端研商合作機制，將各大學不同專業資源引進高中校園，開發更多升學就業合作模式，校方因此與該醫藥領域亮眼的中台科技大學合作培育醫藥類人才部分。

中台科技大學副校長陳錦杏說，醫事放射師是企業最愛新鮮人職缺排名第七，而校內以醫學影像暨放射科學系最受矚目，可謂是培育國家醫事放射師的品牌學校，因此兩校研商新課綱課程合作模式中，以培育醫事放射師等醫療技術人才為主軸。

中台科大醫放系主任林政勳分析指出，高端檢查儀器成長使醫事放射師的需求規模擴大，以電腦斷層攝影儀（CT）及磁振造影儀（MRI）在2014至2019年間分別增加10%及22%，因此需要更多放射師投入醫事領域；另根據2018年全球統計，新增1810萬癌症新發人口，亞洲占近一半，未來需要大量的放射治療人才。

暨大附中表示，新課綱上路，大學端將在彈性學習時間提供醫療微課程，團體活動提供週會醫藥相關講座和大學師資到校授課；寒暑假到校駐點醫療營隊，並提供附中生至醫療院所實地觀摩學習，甚至移地到大學授課及學習先進醫療設備。