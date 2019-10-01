台中歌劇院「指環」4年計畫 最終回「諸神黃昏」登場

2019-10-01 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中國家歌劇院2016年開幕規劃華格納歌劇「尼貝龍指環」全本4年計畫，每年秋天演出一部，最終回「諸神黃昏」10月4、6、10日在大劇院演出3場，目前平均票房超過9成，最終曲加入東海大學合唱團大合唱演唱，國、內外將有超過300名人員演出，幫「指環」畫下完美句點。

歌劇院藝術總監邱瑗表示，華格納的「指環」不論在音樂、戲劇的結構上，都是一個打破格局的創作，今年演出仍是黃金班底西班牙拉夫拉前衛劇團、指揮呂紹嘉及國家交響樂團、特技空間與戊己劇場已是默契十足，

要幫「指環」畫下完美句點，演出期間推「機械時代的神話：拉夫拉《指環》總體藝術展」，邀劇場評論、創作的詩人鴻鴻、音樂策展人、作曲家林芳宜分別從劇場與音樂切入，回顧這4年展演，在歌劇院1樓忘我廳展出舞台模型、服裝、機械手臂模型、親子互動遊戲。

西班牙拉夫拉前衛劇團製作的「指環」表現手法大膽，視覺、聽覺衝擊，「諸神黃昏」有30名高空特技演員，吊掛組成的人網天庭「瓦哈爾城」，以3D立體投影構築熊熊火牆，包圍諸神，最後逐漸解體崩塌，場面壯觀，令人嘆服。

「諸神黃昏」也網羅全球頂尖的華格納歌手，飾演齊格飛的英雄男高音蘭斯．萊恩（Lance Ryan）活躍於史卡拉歌劇院、柏林國家歌劇院、拜魯特音樂節，曾多次參與《指環》系列演出。

女武神布倫希德將由女高音瑞秋．尼可絲（Rachel Nicholls）飾演，尼可絲曾於2013年英國隆柏萊歌劇節以布倫希德一角大獲好評，後續完成了全套《指環》的演出，是國際矚目的戲劇女高音。

曾在《萊茵黃金》飾演3位萊茵女兒的中村惠理、凱瑟琳．瑪坦（Catherine Martin）、瑞娜．托頓（Renee Tatum），今年更將重回台中國家歌劇院舞台。

歌劇院表示，西班牙拉夫拉前衛劇團演繹的「指環」，大量運用多種不同技術的投影，松下電器產業株式會社更將新開發出全世界最高流明度50,000lm的投影機，首度在「諸神黃昏」全球啟用。