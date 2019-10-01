親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

柯以柔掰了郭宗坤 法院判離婚柯獲賠40萬

反送中／港警開槍射中示威者左胸！ 倒地大量滲血送醫

影／彰化田中推環鎮愛心巴士 尚有200萬元待認捐

2019-10-01 17:45聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

彰化縣田中鎮鎮長洪麗娜推動「田中環鎮愛心巴士」計畫，但因為經費不足，今天公開向企業喊話募款。洪麗娜表示，田中鎮民中高齡長輩多，有些出入不方便，推動環鎮免費巴士是希望讓他們可以不必冒著危險自己騎車，就可以輕鬆出外購物或訪友。目前的募款尚有一半經費約200萬元沒有著落，公所著急公開募款，希望在地企業可以共襄盛舉，支持環鎮公車順利推動。

彰化縣田中鎮約有四萬多名鎮民，其中有10分之1是高齡人口，洪麗娜表示，她看到有些高齡的阿公阿嬤騎著電動車或機車在鎮上穿梭，有些人巍巍顫顫的相當危險，但因為偏鄉交通不便，長輩需要買菜、購物一定要有交通工具才行，否則生活環境都被限縮，因此她左思右想之下，決定推動環鎮愛心巴士免費公車，以保障田中長輩的安全，也讓需要的人都能使用。

但是愛心巴士需要一筆經費，田中鎮公所欲向縣內客運業者租借2部20人座中型巴士，採用雙向方式不斷繞行田中鎮，並在每個里人口密集的地方都設有站牌，任何人到停靠站都可以揮手搭車，預估一年的車輛租用費用共需要300萬元，加上保險費用和站牌設立費用，一年約需要400萬元。

為了籌措營運經費，洪麗娜積極拜訪鎮內企業，目前已經有不少企業熱情投注愛心，田中鎮乾德宮率先捐出20萬元拋磚引玉，隨後華新橡膠、泰山企業、維力食品、愛康製藥、進發蜜麻花等公司也紛紛捐出經費，目前尚有200萬元待認捐。

洪麗娜表示，未來捐款會專款專用，田中鎮公所會開具收據給捐款人或單位，讓捐款人做公益的同時也能節稅。華新橡膠董事長鄭永柱今天參與募款記者會時表示，他很希望免費巴士可以順利推動，希望藉著環鎮巴士，也可以帶動地方產業。

田中鎮長洪麗娜（前排左2）推動環鎮愛心巴士免費公車，但因為經費不足，尚有200萬...
田中鎮長洪麗娜（前排左2）推動環鎮愛心巴士免費公車，但因為經費不足，尚有200萬元希望愛心企業或民眾能伸出援手。記者凌筠婷／攝影
分享

巴士愛心募款

相關新聞

一生必遊一次！高美濕地生態導覽夯 中市府再加辦3場次

2019-10-01 16:00

歌劇院「指環」4年計畫 最終回「諸神黃昏」登場

2019-10-01 18:16

中火新增燃氣機組環評初審過關 中市府：台中人很失望

2019-10-01 17:36

交通新制上路第一天 竹山警方撤回兩起罰單

2019-10-01 17:35

跨港大橋讓人心驚 王功漁港生態橋修繕最近才發包

2019-10-01 16:37

台中公車App改版 可預設到站提醒

2019-10-01 16:06

彰化13間媽祖廟聯合祈福 國慶連假登場

2019-10-01 15:57

台中公車班次大調整 公車發車誤點最高罰5000元

2019-10-01 15:04

扯！天池山莊馬桶堵塞竟清出頭燈 水電工傻眼

2019-10-01 14:51

吃喝玩樂「違法」預算過關？ 中市藍營批審計處睡著了

2019-10-01 13:46

夢幻蝴蝶彩繪好萌 中市這座公廁成打卡熱點

2019-10-01 13:29

米塔在台中致災 東勢大樹倒丶電桿斷

2019-10-01 13:28

台中電廠擴大降載 台電：月減發電量為去年同期5.4倍

2019-10-01 13:27

重陽節慶祝活動多 長照機構負責人：「陪伴」最重要

2019-10-01 13:26

國慶連假台中眷村文化節 空軍記憶竹籬笆的故事起飛

2019-10-01 11:55

今年流感疫苗施打延遲一個半月 民眾要注意衛生習慣

2019-10-01 11:19

清境600坪杭菊園亮麗盛綻 快上山來當「一日花農」

2019-10-01 07:49

台商組團觀光 彰化力推一日遊

2019-09-30 23:56

中捷綠線延伸段再送審查 爭取中央一次核定

2019-09-30 23:54

潭雅神綠園道 今起禁行電動自行車3個月

2019-09-30 23:48

台中爵士節 10天逾50場同樂

2019-09-30 23:42

避免資源浪費／埔里公所食物銀行 盼與縣府整合

2019-09-30 23:32

避免食安問題／愛心冰箱 人力維護很重要

2019-09-30 23:31

分享、惜食助弱 二林6社區設食物冰箱

2019-09-30 23:28

南投新住民躍增 占全縣2.2％

2019-09-30 23:16

影╱41年豐原三民書局今晚落幕 風大雨強中人們道再見

2019-09-30 22:20

國慶日員林樂隊遊行 熱音大賽將熱鬧登場

2019-09-30 19:29

台中各高中校園周邊人行道及校門口 10月1日起全面禁菸

2019-09-30 18:31

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00

2019台中爵士音樂節為期10天 史上最長爵士音樂節

2019-09-30 21:26

10月台中活動大滿貫 爵士音樂節領軍旅館宿旺到底

2019-09-30 16:57

台中捷運延伸彰化、大坑 中市府再送中央審查

2019-09-30 16:01

10月來溪州玩黑泥 萬人芭樂吃免驚

2019-09-30 15:48
看更多

熱門文章

旗山百歲阿嬤天天「上學」 八旬兒子接送回家

2019-09-30 19:25

南方澳大橋斷裂 警消馳援中

2019-10-01 09:56

台中捷運延伸彰化、大坑 中市府再送中央審查

2019-09-30 16:01

扯！天池山莊馬桶堵塞竟清出頭燈 水電工傻眼

2019-10-01 14:51

嘉縣「熊大庄」歇業後欠薪未還 十多名勞工已申訴

2019-09-30 18:27

韓國瑜夜宿無障礙之家 感嘆障兒封閉在自我的世界裡

2019-09-30 22:02

米塔颱風來亂兩天沒收垃圾 桃園市10月1日加班收運

2019-09-30 20:00

影╱41年豐原三民書局今晚落幕 風大雨強中人們道再見

2019-09-30 22:20

拜媽祖「神代言」！最強供品是這個 難怪凍齡千百年

2019-10-01 10:00

1億元可讓全鄉有自來水！大埔在水庫旁自來水僅3成

2019-10-01 08:39

南門市場像他們的家 即將拆遷 攤商不捨

2019-09-30 22:37

中秋早已過市場還有柚子 農民感謝郭董買百萬斤減滯銷

2019-09-30 23:05

清境600坪杭菊園亮麗盛綻 快上山來當「一日花農」

2019-10-01 07:49

基隆暖江橋搖晃如「蹺蹺板」 居民憂南方澳斷橋翻版

2019-10-01 16:28

韓國瑜市政總質詢請假 局處首長不跟進：絕對到場

2019-10-01 10:56

噁！議員：北捷將快用完滾筒衛生紙 重組給旅客用

2019-10-01 15:40

夯！雲林追懸日賞芒花 一覽秋天美景

2019-10-01 13:33

國1桃園增建交流道及拓寬工程 前立委質疑選前開工可議

2019-09-30 20:44

桃園某國中鬧鼠患 咬傷學生

2019-09-30 23:02

影／強風吹垮基隆公車站牌 屋頂翻柱子垮民眾驚

2019-10-01 09:46

汐止以前會淹水 現在當地人最怕這件事

2019-10-01 15:21

區長愛上女議員步紅毯 蘆竹八德區長互調交接上任

2019-10-01 13:56

2019台中爵士音樂節為期10天 史上最長爵士音樂節

2019-09-30 21:26

繼告「韓粉」後 高市議員黃捷又說自己被威脅了

2019-10-01 15:59

北市南門市場改建 10月6日熄燈 年底拆除

2019-09-30 22:31

台南「古都馬拉松」大變革！全馬取消、增加10公里組

2019-10-01 10:43

國慶日員林樂隊遊行 熱音大賽將熱鬧登場

2019-09-30 19:29

士林夜市水果攤坑遊客惹議 議員要求：對惡質攤販嚴厲處理

2019-10-01 13:51

水庫旁沒有自來水 地方歡迎頭屋簡水改接台水

2019-10-01 12:42

雲林兩百多座橋梁待修評鑑吊車尾 缺錢是主因

2019-10-01 17:00

影／北市吉林街水門太晚開 汐止交通大亂塞車到崩潰

2019-10-01 15:24

61歲女客服經理遭裁員 她轉戰網路創業做烘焙

2019-10-01 15:16

新北抓寶3日登場 稀有寶出沒60處

2019-10-01 00:17

內門動物園還要等多久 高市府：聯外道路已發包

2019-09-30 18:31

新北花3千萬發新雨衣給清潔隊 中央跟進補助再發1套

2019-10-01 16:05

台中各高中校園周邊人行道及校門口 10月1日起全面禁菸

2019-09-30 18:31

不老騎士團環島至屏東 26人合計1903歲

2019-09-30 18:29

台南山上水道博物館 國慶揭開百年神秘面紗

2019-10-01 11:06

吃喝玩樂「違法」預算過關？ 中市藍營批審計處睡著了

2019-10-01 13:46

華中橋周邊交通大打結 部分水門未開惹民怨

2019-10-01 10:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top