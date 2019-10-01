影／彰化田中推環鎮愛心巴士 尚有200萬元待認捐

2019-10-01 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ╱即時報導



彰化縣田中鎮鎮長洪麗娜推動「田中環鎮愛心巴士」計畫，但因為經費不足，今天公開向企業喊話募款。洪麗娜表示，田中鎮民中高齡長輩多，有些出入不方便，推動環鎮免費巴士是希望讓他們可以不必冒著危險自己騎車，就可以輕鬆出外購物或訪友。目前的募款尚有一半經費約200萬元沒有著落，公所著急公開募款，希望在地企業可以共襄盛舉，支持環鎮公車順利推動。

彰化縣田中鎮約有四萬多名鎮民，其中有10分之1是高齡人口，洪麗娜表示，她看到有些高齡的阿公阿嬤騎著電動車或機車在鎮上穿梭，有些人巍巍顫顫的相當危險，但因為偏鄉交通不便，長輩需要買菜、購物一定要有交通工具才行，否則生活環境都被限縮，因此她左思右想之下，決定推動環鎮愛心巴士免費公車，以保障田中長輩的安全，也讓需要的人都能使用。

但是愛心巴士需要一筆經費，田中鎮公所欲向縣內客運業者租借2部20人座中型巴士，採用雙向方式不斷繞行田中鎮，並在每個里人口密集的地方都設有站牌，任何人到停靠站都可以揮手搭車，預估一年的車輛租用費用共需要300萬元，加上保險費用和站牌設立費用，一年約需要400萬元。

為了籌措營運經費，洪麗娜積極拜訪鎮內企業，目前已經有不少企業熱情投注愛心，田中鎮乾德宮率先捐出20萬元拋磚引玉，隨後華新橡膠、泰山企業、維力食品、愛康製藥、進發蜜麻花等公司也紛紛捐出經費，目前尚有200萬元待認捐。