跨港大橋讓人心驚 王功漁港生態橋修繕最近才發包

2019-10-01 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



宜蘭南方澳知名的跨港大橋今天上午無預警地坍塌斷裂，各縣市橋梁結構安全引發民眾憂心，立法委員洪宗熠向農委會反應，希望能通盤檢測中央與地方農政機關轄管的漁港橋梁，彰化芳苑王功漁港內外分別有「王者之弓橋」以及「生態景觀橋」，彰化縣農業處指出，生態景觀橋最近剛發包施工，將能改善安全疑慮。

彰化芳苑王功漁港是彰化西南角知名的觀光景點，王功生態景觀橋2004年完工，橫跨後港溪，曾獲得2004年日本「SD REVIEW建築雜誌」年度獎，橋梁雖限定行人通行，但先前曾傳出鏽蝕安全疑慮。

中央近年未針對港外橋梁提供補助修繕經費，農業處漁業科長丁宜君說，縣府去年提報前瞻基礎建設計畫，王功生態景觀橋獲得行政院核定補助2000萬元進行補強，但因造型設計特殊，今年9月25日完成設計發包，針對次結構外飾板吸水鏽蝕修繕以及內部鋼骨耐震補強；縣府工務處也會針對縣內橋梁進行檢測，2003年完工的王功漁港內跨港大橋「王者之弓」，近年不定期修繕，施作除鏽工程，維護橋體安全。