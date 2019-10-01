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彰化13間媽祖廟聯合祈福 國慶連假登場

2019-10-01 15:57聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化縣13間媽祖聯合遶境活動去年圓滿完成一輪，今年改弦易轍，以媽祖祈福文化節的形...
彰化縣13間媽祖聯合遶境活動去年圓滿完成一輪，今年改弦易轍，以媽祖祈福文化節的形式在伸港鄉進行。記者劉明岩／攝影
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彰化縣13間媽祖聯合遶境活動去年圓滿完成一輪，今年改弦易轍，以媽祖祈福文化節的形式進行，由2015年遭逢祝融之災的伸港福安宮擔任首任爐主，訂10月11日(五)至13日(日)國慶連假期間登場，集結13間媽祖神尊在伸港鄉祈福，活動有祈福踩街、公益晚會，邀請明華園總團孫翠鳳領銜主演、人間國寶布袋戲大師黃俊雄帶來的布袋戲演出。

彰化縣政府今天在伸港福安宮為「2019彰化縣媽祖祈福文化節」活動舉辦宣傳，參與的彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮、王功福海宮、鹿港台灣護聖宮及溪湖福安宮等13間宮廟均派代表參加，布袋戲大師黃俊雄還親自到場，秀了一段布袋戲，讓與會者回味當年追布袋戲的記憶。

在宣傳會中，縣長王惠美說，今年在王功福海宮擲筊選出了伸港福安宮擔任此次的爐主宮，聯合遶境的部分由福安宮來全權主導，縣府結合民間的資源，感謝所有資助活動的公司與個人，總計捐出了600萬元，讓縣府有經費可以來辦理此次媽祖聯合祈福文化的相關活動，希望透過活動將媽祖慈悲的精神發揚光大。

此次活動是以捐發票做公益為主軸，搭配周邊活動列活動包含藝術大匯演、稜轎腳保平安、廟口市集、擲杯求福氣、安營過五關廟會藝起玩、拜媽祖遊彰化等多項活動，可以從早玩到晚，更將舉辦一場公益晚會，共同關懷500戶的邊緣戶，感受媽祖的慈悲加持，更請到由孫翠鳳領銜主演的明華園歌仔戲團，並有「轟動武林、驚動萬教」的人間國寶布袋戲大師黃俊雄帶來的演出。

活動期間還有「拜媽祖遊彰化」在地觀光旅遊服務，提供民眾自伸港福安宮等6個停靠站免費搭乘接駁車，暢遊自然生態教育中心→蛤蜊兵營→白馬酒莊→興麥蛋捲→台灣優格餅乾學院等觀光景點，讓您體驗彰化濱海生態及在地觀光產業；今年開發媽祖文化節3種文創商品，可供喜歡的信眾購買收藏，各項活動資訊可上彰化縣文化局官網https://www.bocach.gov.tw查詢。

有彰化縣13間媽祖參與的媽祖祈福文化節，有祈福踩街、公益晚會等活動，在今天的宣傳...
有彰化縣13間媽祖參與的媽祖祈福文化節，有祈福踩街、公益晚會等活動，在今天的宣傳活動中，布袋戲大師黃俊雄（右）還親自到場，秀了一段布袋戲，讓與會者回味當年追布袋戲的記憶。記者劉明岩／攝影
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有彰化縣13間媽祖參與的媽祖祈福文化節，有祈福踩街、公益晚會等活動，在今天的宣傳...
有彰化縣13間媽祖參與的媽祖祈福文化節，有祈福踩街、公益晚會等活動，在今天的宣傳活動中，布袋戲大師黃俊雄（前排左2）還親自到場，在縣長王惠美（前排左1）與來賓面前，秀了一段布袋戲，讓與會者回味當年追布袋戲的記憶。記者劉明岩／攝影
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媽祖布袋戲

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