台中公車班次大調整 公車發車誤點最高罰5000元

2019-10-01 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中市公車自10月起，公車班次大規模調整，總共231條路線中，共有超過50條公車路線調整班次，從偏遠路線到幹線公車都有。各客運業者忙著公告新班表，台中市交通局長葉昭甫說，配合新班表上線，將祭出公車動態稽查，發車時間誤點、脫班或漏班，將開罰1000-5000元。

台中新的公車班表上線，引起公車族關切。不過從上午迄今，不少公車族覺得差別不大，但也有人在網路群組提醒，某些路線末班車次調整，搭乘時要注意。

市府表示，台中市公車班次近10年不斷增加，但班表從未調整過，不少班表與實際發車狀況有落差，經過與業者多月來協商，才重新調整；現在公車族多根據公車動態系統作為搭車依據，而不是依靠發車班表，才會覺得差別不大。

10月起不少交通新制上路，台中市公車也大幅度改班表，多家業者忙著公告新班次，提醒公車族注意；市府表示，例如豐原到東勢的206路線，末班車原本為晚間11點半，提早到晚間11點發車，主要是該末班車搭乘人次平均每月不到1人，加上駕駛收班時間太晚，才會重新調整。

交通局表示，沿著文心路走的53路、73路公車，依照刷卡數據調整發車時間，但總班次不減少；崇德路幹線公車原本已有12路、58路，加上新開闢的701路，前2條路線也減少班次，以符合實際需求。