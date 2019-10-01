扯！天池山莊馬桶堵塞竟清出頭燈 水電工傻眼

2019-10-01 14:51 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣仁愛鄉天池山莊是山友攀登能高越嶺古道及周邊群山登山路線系統的重要住宿、緊急避難的重要庇護據點，相關設施則由南投林管理處維護管理，近期因部分馬桶嚴重阻塞進行修繕，竟從管線清出內衣和頭燈等物，讓水電工超傻眼。

南投林區管理處指出，登台灣百岳的奇萊南華登山路線為難度較低的入門首選，而攀登所經的能高越嶺道過去是軍事、貿易要塞，而其西段國家步道約13公里處的天池山莊則是住宿、緊急避難，兼具生態環保、森林護管等多功能重要場域。

正因為，申請使用天池山莊的山友不少，公共設施難免損壞，南投林管處針對馬通堵塞問題，近期委託廠商進行廁所修繕，但部分馬桶嚴重阻塞，無法透過簡易方式疏通，只能以破壞方式敲開馬桶，沒想到，馬桶管線竟被塞了不該有的東西。

南投林管處提到，因無法用簡易方式修繕疏通，只好敲開馬桶找原因，未料卻從管線中挖出「內衣」、「頭燈」等雜物，水電維修人員超傻眼，眾人也無法理解頭燈不像食物會腐敗，壞了放在山莊內也就算了，為何塞進馬桶令人百思不得其解。