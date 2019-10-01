親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

吃喝玩樂「違法」預算過關？ 中市藍營批審計處睡著了

2019-10-01 13:46聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中審計處107年台中市地方總決算審核報告，引發國民黨多名議員抨擊內容對前市長林佳龍團隊施政缺失「輕描淡寫、避重就輕」質疑審計處睡著了嗎？

國民黨議員指出，部分區公所未編列預算的採購及參訪活動，還有與預算用途不符之參訪活動支出達數百萬，違反預算法，審計處決算時應直接剔除，自行負責，以免未來市府還要編列預算彌補不當支出的缺口，花的還是市民納稅錢。

國民黨議員楊正中說，決算審核報告顯示，106年到107年梧棲、龍井、潭子區公所都有違反預算法，挪用預算及用途不符支出等情形發生，市民辛苦納稅錢疑似被拿去討好長官、吃喝玩樂，但審計處卻沒有剔除這些預算，好像睡著了一樣。

市議員張瀞分有說，審計處應該是政府預算把關、防弊的最後一道牆，如果這倒牆倒了，公務員將無所依循。

議員點名，這些區公所違法預算法的情節，包括未編列預算之採購及參訪活動，與預算用途不符之參訪活動支出等，金額達好幾百萬，議員要求剔除這些預算。

在今日議會各委員會審查時，楊正中議員再次針對未追繳部分，詢問金額最多的梧棲區公所目前的處理情形。

梧棲區公所表示，在109年既有預算中分年轉正109萬5942元的方式，先行彌補115萬的缺口。

楊正中反對，要求議會不能為違法動支預算的情形背書。否則未來又有相似案件發生時，難道又要市民幫不法的事項買單嗎？

國民黨議員要求審計處針對違法預算應予剔除。記者陳秋雲/攝影
國民黨議員要求審計處針對違法預算應予剔除。記者陳秋雲/攝影
分享

梧棲國民黨公務員

相關新聞

扯！天池山莊馬桶堵塞竟清出頭燈 水電工傻眼

2019-10-01 14:51

台中公車班次大調整 公車發車誤點最高罰5000元

2019-10-01 15:04

夢幻蝴蝶彩繪好萌 中市這座公廁成打卡熱點

2019-10-01 13:29

米塔在台中致災 東勢大樹倒丶電桿斷

2019-10-01 13:28

台中電廠擴大降載 台電：月減發電量為去年同期5.4倍

2019-10-01 13:27

重陽節慶祝活動多 長照機構負責人：「陪伴」最重要

2019-10-01 13:26

國慶連假台中眷村文化節 空軍記憶竹籬笆的故事起飛

2019-10-01 11:55

今年流感疫苗施打延遲一個半月 民眾要注意衛生習慣

2019-10-01 11:19

清境600坪杭菊園亮麗盛綻 快上山來當「一日花農」

2019-10-01 07:49

台商組團觀光 彰化力推一日遊

2019-09-30 23:56

中捷綠線延伸段再送審查 爭取中央一次核定

2019-09-30 23:54

潭雅神綠園道 今起禁行電動自行車3個月

2019-09-30 23:48

台中爵士節 10天逾50場同樂

2019-09-30 23:42

避免資源浪費／埔里公所食物銀行 盼與縣府整合

2019-09-30 23:32

避免食安問題／愛心冰箱 人力維護很重要

2019-09-30 23:31

分享、惜食助弱 二林6社區設食物冰箱

2019-09-30 23:28

南投新住民躍增 占全縣2.2％

2019-09-30 23:16

影╱41年豐原三民書局今晚落幕 風大雨強中人們道再見

2019-09-30 22:20

國慶日員林樂隊遊行 熱音大賽將熱鬧登場

2019-09-30 19:29

台中各高中校園周邊人行道及校門口 10月1日起全面禁菸

2019-09-30 18:31

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00

2019台中爵士音樂節為期10天 史上最長爵士音樂節

2019-09-30 21:26

10月台中活動大滿貫 爵士音樂節領軍旅館宿旺到底

2019-09-30 16:57

台中捷運延伸彰化、大坑 中市府再送中央審查

2019-09-30 16:01

10月來溪州玩黑泥 萬人芭樂吃免驚

2019-09-30 15:48
看更多

熱門文章

台中捷運延伸彰化、大坑 中市府再送中央審查

2019-09-30 16:01

南方澳大橋斷裂 警消馳援中

2019-10-01 09:56

旗山百歲阿嬤天天「上學」 八旬兒子接送回家

2019-09-30 19:25

潭雅神綠園道明天起禁騎電動自行車 第二個月後開罰

2019-09-30 16:10

韓國瑜夜宿無障礙之家 感嘆障兒封閉在自我的世界裡

2019-09-30 22:02

嘉縣「熊大庄」歇業後欠薪未還 十多名勞工已申訴

2019-09-30 18:27

米塔颱風來亂兩天沒收垃圾 桃園市10月1日加班收運

2019-09-30 20:00

苗栗縣區間測速 台61線通霄路段12月1日率先啟用

2019-09-30 12:12

台南永康永興路僅4米寬 爭取多年拓為12米今通車

2019-09-30 15:24

影╱41年豐原三民書局今晚落幕 風大雨強中人們道再見

2019-09-30 22:20

拜媽祖「神代言」！最強供品是這個 難怪凍齡千百年

2019-10-01 10:00

1億元可讓全鄉有自來水！大埔在水庫旁自來水僅3成

2019-10-01 08:39

南門市場像他們的家 即將拆遷 攤商不捨

2019-09-30 22:37

中秋早已過市場還有柚子 農民感謝郭董買百萬斤減滯銷

2019-09-30 23:05

10月台中活動大滿貫 爵士音樂節領軍旅館宿旺到底

2019-09-30 16:57

10月來溪州玩黑泥 萬人芭樂吃免驚

2019-09-30 15:48

韓國瑜市政總質詢請假 局處首長不跟進：絕對到場

2019-10-01 10:56

清境600坪杭菊園亮麗盛綻 快上山來當「一日花農」

2019-10-01 07:49

國1桃園增建交流道及拓寬工程 前立委質疑選前開工可議

2019-09-30 20:44

請注意！10月1日起 騎電動機自行車不戴安全帽也罰

2019-09-30 16:52

桃園某國中鬧鼠患 咬傷學生

2019-09-30 23:02

池上「幸福公車」10月1日起試營運 今年底前免費搭乘

2019-09-30 17:32

影／強風吹垮基隆公車站牌 屋頂翻柱子垮民眾驚

2019-10-01 09:46

2019台中爵士音樂節為期10天 史上最長爵士音樂節

2019-09-30 21:26

北市南門市場改建 10月6日熄燈 年底拆除

2019-09-30 22:31

國慶日員林樂隊遊行 熱音大賽將熱鬧登場

2019-09-30 19:29

台南「古都馬拉松」大變革！全馬取消、增加10公里組

2019-10-01 10:43

區長愛上女議員步紅毯 蘆竹八德區長互調交接上任

2019-10-01 13:56

扯！天池山莊馬桶堵塞竟清出頭燈 水電工傻眼

2019-10-01 14:51

新北抓寶3日登場 稀有寶出沒60處

2019-10-01 00:17

韓國瑜出席新創大賽提青年創業政策 邀請到高雄發展

2019-09-30 16:54

台中各高中校園周邊人行道及校門口 10月1日起全面禁菸

2019-09-30 18:31

不老騎士團環島至屏東 26人合計1903歲

2019-09-30 18:29

內門動物園還要等多久 高市府：聯外道路已發包

2019-09-30 18:31

士林夜市水果攤坑遊客惹議 議員要求：對惡質攤販嚴厲處理

2019-10-01 13:51

聯外道路寬不到3米常傳事故 雲縣府投資千萬今動工改善

2019-09-30 16:59

台南山上水道博物館 國慶揭開百年神秘面紗

2019-10-01 11:06

水庫旁沒有自來水 地方歡迎頭屋簡水改接台水

2019-10-01 12:42

台日書法大師 為愛河寫120公尺長情詩

2019-10-01 07:46

中捷綠線延伸段再送審查 爭取中央一次核定

2019-09-30 23:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top