吃喝玩樂「違法」預算過關？ 中市藍營批審計處睡著了

2019-10-01 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中審計處107年台中市地方總決算審核報告，引發國民黨多名議員抨擊內容對前市長林佳龍團隊施政缺失「輕描淡寫、避重就輕」質疑審計處睡著了嗎？

國民黨議員指出，部分區公所未編列預算的採購及參訪活動，還有與預算用途不符之參訪活動支出達數百萬，違反預算法，審計處決算時應直接剔除，自行負責，以免未來市府還要編列預算彌補不當支出的缺口，花的還是市民納稅錢。

國民黨議員楊正中說，決算審核報告顯示，106年到107年梧棲、龍井、潭子區公所都有違反預算法，挪用預算及用途不符支出等情形發生，市民辛苦納稅錢疑似被拿去討好長官、吃喝玩樂，但審計處卻沒有剔除這些預算，好像睡著了一樣。

市議員張瀞分有說，審計處應該是政府預算把關、防弊的最後一道牆，如果這倒牆倒了，公務員將無所依循。

議員點名，這些區公所違法預算法的情節，包括未編列預算之採購及參訪活動，與預算用途不符之參訪活動支出等，金額達好幾百萬，議員要求剔除這些預算。

在今日議會各委員會審查時，楊正中議員再次針對未追繳部分，詢問金額最多的梧棲區公所目前的處理情形。

梧棲區公所表示，在109年既有預算中分年轉正109萬5942元的方式，先行彌補115萬的缺口。