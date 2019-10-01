米塔在台中致災 東勢大樹倒丶電桿斷

2019-10-01 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



米塔颱風過境，台中市東勢分局東興派出所所長洪存孝、警員周正仁昨晚9點多執行巡邏勤務時，行經新社區東興里興社街一段國校巷45號前，發現風雨過大造成大樹倒塌壓斷電桿。

東興所員警在現場設置警示交通錐並管制人車，提醒行經車輛減速慢行，同時也通報台中市災害應變中心及新社區公所進行後續處置。

東勢分局呼籲，因米塔颱風影響，強風豪雨容易造成山區土石崩落、路樹倒塌情形，提醒駕駛人應隨時注意天候路況，務必要減速慢行，避免發生危險。