台中電廠擴大降載 台電：月減發電量為去年同期5.4倍

2019-10-01 13:27 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台電上午指出，在供電無虞條件下因應空品狀況擴大降載，今年9月起進入空汙季，火力電廠降載幅度持續擴大，9月全月減發度數達9.02億度，為去年同期的5.5倍。其中台中電廠9月減發度數為去年同期的5.4倍，興達更是去年的83.5倍。除了源頭控管的降載外，台電也全力推動端末各種排放管制，減排已見成效。

台電呼籲，兼顧穩供的漸進式減排，而非玉石俱焚的躁進式減煤，才能為國家帶來最大利益。

台電說明，台電公司自106年11月起配合空品預警實施降載制度，截至今年9月底共降載1827次，減發114.92億度。今年入夏以來供電情勢轉趨穩定，6至9月夏季用電尖峰期間，去年僅27天供電燈號為象徵供電充裕的綠燈，今年則有120天。

在供電充裕的條件下，台電進一步思索如何為改善空品貢獻更多心力，決定擴大降載幅度。除了持續推動降載外，9月起更納入首次推行的環保停機制度，空品不良時期燃煤機組盡可能減燒。總計去年9月全月，火力電廠降載28次，減發1.63億度，今年9月全月降載99次（含環保停機），減發9.02億度，為去年的5.5倍。

台電指出，降載增幅最大的是興達電廠。去年9月全月，興達電廠降載4次，減發285萬度。今年9月共計17天內降載44次（含環保停機），減發2.39億度，為去年的83.5倍。其中26日起降載量達125萬瓩，占全廠總裝置容量一半以上。28日當天更創紀錄單日降載5次，降載量130萬瓩，為興達電廠自2017年11月施行降載制度以來最高。