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國慶連假台中眷村文化節 空軍記憶竹籬笆的故事起飛

2019-10-01 11:55聯合報 記者游振昇╱即時報導

2019台中眷村文化節將在10月10日至13日共4天展開，今年主題內容以清水眷村居民為「空軍發動機製造廠及降落傘修製廠員工」的歷史背景出發，結合清水眷村屬於中社遺址的背景，邀請8個在地社團及中港高中師生，規劃了主題展及各種活動，重新回味眷村的竹籬笆故事，讓空軍記憶再度起飛。

清水眷村文化園區旁一條農路已由中港高中師生彩繪成藍天白雲和各式彩色飛機，象徵空軍眷村故事再度起飛，天空步道目前是拍照打卡新景點，清水眷村文化園區另有多項展覽，包括舊照片和降落傘意象藝術作品。

10月10日開幕當天，安排多項表演，晚上有「懷舊電影主題舞會趴」，邀請民眾一起重溫眷村美好時光；今年主題展包括「2019編織共創–起飛的記憶」、「起飛‧降落」主題展等，展現清水眷村的獨有特色；「2019編織共創–起飛的記憶」由織布玩創意工作室的陳如萍、吳品慧及楊雅玲老師共同策展創作，作品以共創出發，需要時間人力，透過在地眷戶等近20人，在長達二個月多時間，由老師們帶領大家共同編織、發想、完成。

作品包括「風的記憶」7條各達12至13公尺的編織共創作品；「起飛」16支運用回收雨傘既有傘骨使用纏繞及鉤來製作成降落傘作品；「眷村聚落」，以零碼布拼接7個眷村地圖地毯，屋內上方作品「開支散葉」，從過去歷史，展望未來。「編織雲」作品，運用最基本的編織技法，還有代表自然的三原色，交織錯落，變化出各種可能性。

另一個「起飛.降落」主題展，展出內容以清水眷村獨特的空軍發動機製造廠及降落傘修製廠後勤背景為主軸，透過歷史影像、生活物件及參與式的集體創作，帶領民眾一起穿越時光迴廊，尋找眷村記憶。

今年72歲的廖本鐿今天也參加記者會，他曾在清水空軍眷村住過多年，曾在空軍發動機製造廠工作，也曾是降落傘修製廠長，他說眷村的熱情和人情味令人難忘，家戶間的串門子，喊著鄰居們一起品嚐美食的記憶，都停留在這些空軍眷村內。

台中清水眷村文化園區一條農路，已由學生們彩繪成飛機在空中飛行畫面。記者游振昇／攝...
台中清水眷村文化園區一條農路，已由學生們彩繪成飛機在空中飛行畫面。記者游振昇／攝影
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台中清水眷村文化園區一條農路，已由學生們彩繪成飛機在空中飛行畫面。記者游振昇／攝...
台中清水眷村文化園區一條農路，已由學生們彩繪成飛機在空中飛行畫面。記者游振昇／攝影
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台中眷村文化節將在國慶連假，在清水眷村文化園區舉辦系列活動。記者游振昇／攝影
台中眷村文化節將在國慶連假，在清水眷村文化園區舉辦系列活動。記者游振昇／攝影
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台中清水眷村文化園區一條農路，已由學生們彩繪成飛機在空中飛行畫面。記者游振昇／攝...
台中清水眷村文化園區一條農路，已由學生們彩繪成飛機在空中飛行畫面。記者游振昇／攝影
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台中眷村文化節將在國慶連假，在清水眷村文化園區舉辦系列活動。記者游振昇／攝影
台中眷村文化節將在國慶連假，在清水眷村文化園區舉辦系列活動。記者游振昇／攝影
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今年72歲的廖本鐿，曾在空軍發動機製造廠和降落傘修製廠任職，今天看到當年軍中舊照...
今年72歲的廖本鐿，曾在空軍發動機製造廠和降落傘修製廠任職，今天看到當年軍中舊照，格外懷念。記者游振昇／攝影
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