今年流感疫苗施打延遲一個半月 民眾要注意衛生習慣

2019-10-01 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



往年都在１０月１日施打流感疫苗，今年則還未有動靜，很多民眾都在詢問。彰化縣衛生局表示，今年為因應全球疫苗生產、供貨時程延後，疾病管制署規畫今年流感疫苗接種對象將採分批接種，開打時程分別為11月15日起為國小至高中學生及醫事人員；12月8日起為65歲以上長者及學齡前幼兒；109年1月1日起為其他公費對象。由於施打時程比往年晚一個半月，衛生局籲請民眾要注意注意衛生習慣，減少感染機會。

彰化縣衛生局表示，依據疾病管制署說明，今年流感疫苗延遲接種，是因世界衛生組織（WHO）流感疫苗選株會議延遲1個月公布北半球疫苗選株決定，造成全球疫苗生產、供貨時程延後，且各國皆受影響。

衛生局指出，依據衛生福利部傳染病防治諮詢會等專家會議建議，為阻斷病毒於社區傳播，降低高危險族群感染風險減少其併發重症或死亡，今年度公費流感疫苗應由高傳播族群優先接種，接種順序為學生及醫事人員、65歲以上長者及學齡前幼兒、其他公費對象，故依據目前廠商提供最新供貨時程及數量推估，今年公費流感疫苗開打時程將延後至11月15日以後，且採接種對象分批開打。屆時民眾請依疫苗開打時程儘速完成接種，以保護自己及家人的健康。

衛生局疾病管制科長王曉琪說，為提供縣民更周全的保護力，彰化縣已採購35萬2370劑，與去年相當，疫苗量可涵蓋27%全縣人口數，也就是每４個約有１人施打。

由於過去都是１０月１日開始施打流感疫苗，去年也同因全球疫苗生產、供貨時程延後，遲延半個月才施打，今年甚至延屬達一個半月，衛生局已經接獲很多民眾詢問，何時可以施打流感疫苗，在獲知要 比過去晚約一個半月，都覺得很不安心。