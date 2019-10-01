親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

優惠整理包／10月1日國際咖啡日 星巴克、7-11買1送1

清境600坪杭菊園亮麗盛綻 快上山來當「一日花農」

2019-10-01 07:49聯合報 記者賴香珊╱即時報導

時序入秋，南投縣仁愛鄉清境農場杭菊陸續盛放，10月的每周六、日開放遊客報名體驗當...
時序入秋，南投縣仁愛鄉清境農場杭菊陸續盛放，10月的每周六、日開放遊客報名體驗當「一日花農」。圖／清境農場提供
分享
時序入秋，南投縣仁愛鄉清境農場廣達600坪的杭菊園圃由綠轉黃，亮麗黃菊陸續盛放，場方也將開放10月每周六、日供遊客報名採摘，除體驗一日花農滋味，採收後鮮菊還能直接兌換杭菊乾品，採越多賺越多。

清境農場指出，生態環境和體驗遊程正夯，而農場位居海拔1700至2000公尺，氣候宜人適合中海拔農牧業，青青草原綿羊秀、觀山牧區馬術秀頗具盛名，也養殖安格斯牛、經營茶園等，同時推出一日牧羊人、一日農夫等多元化的體驗活動。

近年更開闢約600坪大園圃無毒栽植杭菊，再開發杭菊花乾、花茶等商品，場方表示，因清境海拔較高，所以杭菊開花期較苗栗銅鑼早了1個月，隨季節交替，9月下旬就陸續綻放，10月份進入盛開期，青青草原也因此慢慢變為黃金草原。

而清境杭菊花期約持續1個月，因此規劃10月起的每周六、日對外開放採花體驗，但須事先報名，場方表示，每人費用100元包含杭菊導覽解說、清境農場自產菊香立鷹紅茶1瓶，而體驗期間採收每100克新鮮杭菊可兌換5克杭菊乾品。

遊客若想將親手摘下的新鮮杭菊帶回家，可向工作人員購買，現場也會教導萎凋、烘焙製作無毒杭菊茶的技巧；另10月中旬將進入農場奇異果產期，屆時除採收販售，也會開放體驗採果，有興趣的民眾可關注清境農場臉書粉絲頁

時序入秋，南投縣仁愛鄉清境農場杭菊陸續盛放，10月的每周六、日開放遊客報名體驗當...
時序入秋，南投縣仁愛鄉清境農場杭菊陸續盛放，10月的每周六、日開放遊客報名體驗當「一日花農」。圖／清境農場提供
分享
時序入秋，南投縣仁愛鄉清境農場杭菊陸續盛放，10月的每周六、日開放遊客報名體驗當...
時序入秋，南投縣仁愛鄉清境農場杭菊陸續盛放，10月的每周六、日開放遊客報名體驗當「一日花農」。圖／清境農場提供
分享

清境

相關新聞

台商組團觀光 彰化力推一日遊

2019-09-30 23:56

中捷綠線延伸段再送審查 爭取中央一次核定

2019-09-30 23:54

潭雅神綠園道 今起禁行電動自行車3個月

2019-09-30 23:48

台中爵士節 10天逾50場同樂

2019-09-30 23:42

避免資源浪費／埔里公所食物銀行 盼與縣府整合

2019-09-30 23:32

避免食安問題／愛心冰箱 人力維護很重要

2019-09-30 23:31

分享、惜食助弱 二林6社區設食物冰箱

2019-09-30 23:28

南投新住民躍增 占全縣2.2％

2019-09-30 23:16

影╱41年豐原三民書局今晚落幕 風大雨強中人們道再見

2019-09-30 22:20

國慶日員林樂隊遊行 熱音大賽將熱鬧登場

2019-09-30 19:29

台中各高中校園周邊人行道及校門口 10月1日起全面禁菸

2019-09-30 18:31

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00

2019台中爵士音樂節為期10天 史上最長爵士音樂節

2019-09-30 21:26

10月台中活動大滿貫 爵士音樂節領軍旅館宿旺到底

2019-09-30 16:57

台中捷運延伸彰化、大坑 中市府再送中央審查

2019-09-30 16:01

10月來溪州玩黑泥 萬人芭樂吃免驚

2019-09-30 15:48
看更多

熱門文章

台中捷運延伸彰化、大坑 中市府再送中央審查

2019-09-30 16:01

苗栗縣區間測速 台61線通霄路段12月1日率先啟用

2019-09-30 12:12

旗山百歲阿嬤天天「上學」 八旬兒子接送回家

2019-09-30 19:25

騎電動自行車未戴安全帽 南警：明天起開罰300元

2019-09-30 11:43

潭雅神綠園道明天起禁騎電動自行車 第二個月後開罰

2019-09-30 16:10

嘉縣「熊大庄」歇業後欠薪未還 十多名勞工已申訴

2019-09-30 18:27

台南永康永興路僅4米寬 爭取多年拓為12米今通車

2019-09-30 15:24

米塔颱風來亂兩天沒收垃圾 桃園市10月1日加班收運

2019-09-30 20:00

韓國瑜夜宿無障礙之家 感嘆障兒封閉在自我的世界裡

2019-09-30 22:02

影╱41年豐原三民書局今晚落幕 風大雨強中人們道再見

2019-09-30 22:20

中秋早已過市場還有柚子 農民感謝郭董買百萬斤減滯銷

2019-09-30 23:05

10月來溪州玩黑泥 萬人芭樂吃免驚

2019-09-30 15:48

10月台中活動大滿貫 爵士音樂節領軍旅館宿旺到底

2019-09-30 16:57

池上「幸福公車」10月1日起試營運 今年底前免費搭乘

2019-09-30 17:32

國1桃園增建交流道及拓寬工程 前立委質疑選前開工可議

2019-09-30 20:44

請注意！10月1日起 騎電動機自行車不戴安全帽也罰

2019-09-30 16:52

2019台中爵士音樂節為期10天 史上最長爵士音樂節

2019-09-30 21:26

金牌教練夫妻 助東高全國技能競賽2年奪3金

2019-09-30 12:49

嘉義縣市今年竊電費3千多萬 嘉檢與台電合作查緝

2019-09-30 11:28

桃園某國中鬧鼠患 咬傷學生

2019-09-30 23:02

南門市場像他們的家 即將拆遷 攤商不捨

2019-09-30 22:37

韓國瑜出席新創大賽提青年創業政策 邀請到高雄發展

2019-09-30 16:54

北市公費疫苗 流感延後分批開打 肺炎全年無休

2019-09-30 12:51

台中各高中校園周邊人行道及校門口 10月1日起全面禁菸

2019-09-30 18:31

北市南門市場改建 10月6日熄燈 年底拆除

2019-09-30 22:31

聯外道路寬不到3米常傳事故 雲縣府投資千萬今動工改善

2019-09-30 16:59

國慶日員林樂隊遊行 熱音大賽將熱鬧登場

2019-09-30 19:29

不老騎士團環島至屏東 26人合計1903歲

2019-09-30 18:29

清境600坪杭菊園亮麗盛綻 快上山來當「一日花農」

2019-10-01 07:49

1億元可讓全鄉有自來水！大埔在水庫旁自來水僅3成

2019-10-01 08:39

高市推台鐵轉乘公車優惠 10月1日起實施

2019-09-30 14:59

嘉縣傳統竹編工藝 傳承童年回憶

2019-09-30 12:46

南市公有市場聯合促銷落幕 17天送60萬張刮刮卡

2019-09-30 15:01

照顧老人家 社區診所、藥局和超商都更友善了

2019-09-30 13:46

內門動物園還要等多久 高市府：聯外道路已發包

2019-09-30 18:31

台日書法大師 為愛河寫120公尺長情詩

2019-10-01 07:46

雲林偶戲節 黃俊雄解謎史艷文、藏鏡人恩怨

2019-09-30 23:10

中捷綠線延伸段再送審查 爭取中央一次核定

2019-09-30 23:54

新北抓寶3日登場 稀有寶出沒60處

2019-10-01 00:17

花蓮市路樹倒塌15戶停電 台電緊急搶修復電

2019-09-30 19:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top