清境600坪杭菊園亮麗盛綻 快上山來當「一日花農」

2019-10-01 07:49 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



時序入秋，南投縣仁愛鄉清境農場杭菊陸續盛放，10月的每周六、日開放遊客報名體驗當「一日花農」。圖／清境農場提供 分享 facebook 時序入秋，南投縣仁愛鄉清境農場廣達600坪的杭菊園圃由綠轉黃，亮麗黃菊陸續盛放，場方也將開放10月每周六、日供遊客報名採摘，除體驗一日花農滋味，採收後鮮菊還能直接兌換杭菊乾品，採越多賺越多。

清境農場指出，生態環境和體驗遊程正夯，而農場位居海拔1700至2000公尺，氣候宜人適合中海拔農牧業，青青草原綿羊秀、觀山牧區馬術秀頗具盛名，也養殖安格斯牛、經營茶園等，同時推出一日牧羊人、一日農夫等多元化的體驗活動。

近年更開闢約600坪大園圃無毒栽植杭菊，再開發杭菊花乾、花茶等商品，場方表示，因清境海拔較高，所以杭菊開花期較苗栗銅鑼早了1個月，隨季節交替，9月下旬就陸續綻放，10月份進入盛開期，青青草原也因此慢慢變為黃金草原。

而清境杭菊花期約持續1個月，因此規劃10月起的每周六、日對外開放採花體驗，但須事先報名，場方表示，每人費用100元包含杭菊導覽解說、清境農場自產菊香立鷹紅茶1瓶，而體驗期間採收每100克新鮮杭菊可兌換5克杭菊乾品。