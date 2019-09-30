避免資源浪費／埔里公所食物銀行 盼與縣府整合

2019-09-30 23:32 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／南投報導



南投縣埔里鎮公所近期開辦食（實）物銀行，鎖定協助未能獲社福救助邊緣戶，也支援遭遇急難的弱勢家庭。 圖／埔里鎮公所提供 分享 facebook

南投縣埔里鎮公所近期開辦食（實）物銀行，鎖定協助未能獲社福救助邊緣戶，原則上每月發放一次5天分的食糧，或提供遭遇急難的鎮民餐食援助；唯縣府在當地也設有食物銀行，公所盼能有效整合，避免資源浪費。

埔里公所指出，近年中低收入資格審查資格趨嚴，部分社會福利救助者成了邊緣戶，而為能及時協助，提出「食物銀行援助計畫」籌設實體食物銀行，接受各界捐贈物資，更透過里幹事服務體系送到弱勢民眾家中，讓他們免於飢餓。

食物銀行初期以協助生活困頓且三餐不繼的邊緣戶、失業家庭有高中以下子女及遭逢變故的急難家庭為優先，預計收案80到150戶支援糧食和物資，原則上每月發放1次，每次發放5天量，由里幹事發送並訪視評估，也可自行赴公所領取。

埔里鎮長廖志城說，食物銀行就設在公所3樓，除了是募集及重新分配物資的公益平台，也能及時尋求各管道協助個案自立，同時媒介其他救助資源；公所會繼續募款維持營運，現階段仍以提供物資為主，第二階段盼能資助弱勢戶子女學費。

只是，埔里除公所食物銀行，縣府也委託當地暨南大學設立食物銀行，資源運用恐重疊。廖志城表示，縣府食物銀行以發放便利商店食品兌換券為主，與公所形態不同，但會溝通整合。