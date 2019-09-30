影╱41年豐原三民書局今晚落幕 風大雨強中人們道再見

2019-09-30 22:20 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



在地經營41年的台中豐原三民書局今晚結束營業，最後一晚的開門迎來一波波溫暖，，今晚的豐原風強雨大，擋不住人們的不捨心情，人潮湧入三民書局，在溫暖的歌聲中互道再見。

今晚的三民書局溫馨感人，最後一晚的營業，書局內多位工作二、三十年的女店員一樣的微笑對客人說歡迎，許多客人和她們合照，說謝謝。

男女老少陸續湧進書局內，一位媽媽抱著懷中兩歲女兒，回來書局尋找她學生時代的回憶，一位80幾歲的阿公，由家人攙扶著進書局，他眼中滿是不捨，眼紅含淚，書局也有他年輕時的回憶。

更多的是大學生和高中生，有人進來購買最後特價的文具品，更多學生在書局內的小空間內，看著聽著一名大學生彈著吉他，演唱他的創作曲「三民書局」， 書局的員工和客人拿著手機，打開燈光隨著歌聲輕輕搖動身體。

書局就像開了一場小型演唱會，沒有炫目的燈光和震耳欲聾的音響，眾人却沈醉在這場溫馨又精彩的演唱會中，一曲接一曲，最後曲終人散。