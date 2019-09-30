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2019台中爵士音樂節為期10天 史上最長爵士音樂節

2019-09-30 21:26聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

每年10月亞洲爵士樂迷最期待的音樂盛事「台中爵士音樂節 JAZZ YOU UP」10月11日隆重登場！這是17年來史上最長的爵士音樂節，在草悟道以及市民廣場會舉辦為期10天的音樂活動，超過50場次的精采表演，每年都吸引超過百萬人潮在草地上聚會、野餐，享受洋溢著爵士樂的親友歡聚時光。

文化局長張大春說，今年文化局邀請到的國際頂尖爵士樂手冠蓋雲集，包含曾獲葛萊美最佳樂器獨奏獎提名的Antonio Hart，榮獲美國獨立音樂獎─最佳爵士專輯的Derrick Gardner，以及獲得波蘭葛萊美獎的Anna Maria Jopek，另外還有來次荷蘭、法國、西班牙等地的爵士好手，將輪流在市民廣場上的主舞台演出。今年金曲獎新科得主謝明諺也將參加演出。

今年主舞台的表演強化台灣樂手與國際樂手的合作，另國立台灣交響樂團的跨界演出，讓樂迷們能充分感受到大師競技的魅力，享受跨界激盪出的美妙樂音。草悟道上的小舞台除了國內外的專業樂團表演外，還加入了新科爵士樂團比賽前三名得獎者的表演，以及由每年音樂節選拔、培育出的青少年爵士樂團的現場演出，為爵士音樂注入更多新鮮活力並完成台中爵士音樂節肩負的傳承使命。

爵士音樂節第一天在草悟道舞台舉行的「爵士樂團總決賽」也是爵士系列活動的焦點之一，邀請到波蘭葛萊美獎得主和國際爵士鋼琴比賽冠軍擔任評審，來鼓勵各方好手勇於展現才藝，得獎者不但能獲得獎金，還能在爵士音樂節草悟道舞台演出，讓台中爵士音樂節不但有國際交流能力也達成培育新秀的任務。

主場地的活動精彩，副場地的演出也不容錯過。今年度副場地包含位在霧峰的立法院中部園區、葫蘆墩文化中心以及港區藝文中心，總共帶來6場精彩演出，其中在霧峰副場地更是19、20連演兩天。

台中爵士音樂節10月11日登場，文化局今天舉行記者會希望各地愛樂人士雙十連假安排...
台中爵士音樂節10月11日登場，文化局今天舉行記者會希望各地愛樂人士雙十連假安排台中行。圖／台中市文化局提供
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台中爵士音樂節10月11日登場，圖為去年盛況。圖／台中市文化局提供
台中爵士音樂節10月11日登場，圖為去年盛況。圖／台中市文化局提供
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交響樂團草悟道波蘭

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