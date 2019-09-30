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10月台中活動大滿貫 爵士音樂節領軍旅館宿旺到底

2019-09-30 16:57聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中爵士音樂節即將在10/11日展開，旅宿業一路長紅。圖／大毅老爺酒店提供
台中爵士音樂節即將在10/11日展開，旅宿業一路長紅。圖／大毅老爺酒店提供
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舉辦邁入第17年的台中爵士音樂節即將在雙十連假第二天展開，活動天數再次突破！今年長達10天的爵士音樂節，可望為台中帶來可觀的觀光人潮及收益，除開場適逢長達4天的雙十連假，更有台中重點展覽Bikeweek也在同一周舉辦，中央的秋冬補助等三大利多，整個台中飯店住房率不只五星飯店一路暢旺，就連周邊大小商旅也一房難求。

位在爵士會場周邊的老爺行旅、草悟道文旅、星漾商旅、綠宿行旅等，10月連假部分房型已客滿，平均住房率都在八成以上，自行車周10/16(三)-10/18(五)期間，老爺已全數客滿，草悟道文旅訂房也達七成，近年主打親子房的星漾商旅中清館在10/16(三)-20(日)也都達到八成五以上住房，自行車周及節慶活動的外溢效應明顯可見。

針對爵士音樂節，各家飯店也都推出專屬住房優惠吸引外地遊客，老爺行旅推出「樂遊台中。秋冬住房專案｣，旅人客房雙人住宿乙晚，平日3488元起，補助兩張高鐵單程車票，車票僅需目的地為台中，出發地不限，再加贈高鐵至飯店免費來回交通接駁。

星漾商旅爵士音樂節期間推出雙人平日1980元起，4人3380元起，再加贈一中商圈小吃券，合併秋冬補助可以再折1000元；草悟道文旅推出爵士野餐專案，平日雙人房2000元起，含兩客早餐再加贈野餐墊，永豐棧酒店也有合併補助後雙人房平日每房僅須2499元的優惠，讓外地樂迷可以輕鬆享受專屬於台中的秋夜愜意風情。

另外今年爵士音樂節接地氣，打造台中爵士生活圈，首度開放台中市區店家報名產業串連，加入的店家可免費獲得爵士音樂節的授權，將主視覺及主題音樂運用在店家及商業空間播放，活動前預計近百店家加入，店家型態含括食衣住行不同產業，讓台中整個十月不只主場地飄散著樂音，各地店家也瀰漫濃濃爵士樂氛圍。加上自行車周與爵士音樂節的其間重疊，預期也將帶動周邊店家的營業額。

整個10月台中活動滿滿，熱鬧滾滾，從第一周10/5-6舉辦台中樂器節，雙十連假展開為期十天的爵士音樂節，自行車周也在10/16-18舉辦，10/25-27又緊接著台中國際舞蹈嘉年華，11/2還有舞蹈嘉年華的踩街以及親子音樂祭，緊接著還有明年的重頭戲台灣燈會，整個台中市的住房估計一路旺到年底。

自行車連假草悟道

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