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台中捷運延伸彰化、大坑 中市府再送中央審查

2019-09-30 16:01聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

台中捷運綠線明年底通車，台中市交通局表示，中捷綠線延伸彰化、大坑段，今天再次提報交通部審查。交通局長葉昭甫說，市府爭取中央一次核定，工程也將同時發包施作，帶動中彰生活圈的發展。

中捷綠線延伸彰化段的路線，原本規劃走金馬東路，在台中端增設2站、彰化端設2站；彰化縣一度傳出要調整路線，往東走彰南路，帶動彰化市東區發展，不過最後縣府核定的路線，仍維持原本的路線。

台中市交通局表示，中捷綠線延伸彰化、大坑段，全長約7.82公里，往彰化端增設4座車站，往大坑端增設2站，工程經費238.84億元，用地徵收與拆遷補償費9.6億元，總計248.44億元；中央補助144.8億元，台中市負擔69.72億元、彰化縣負擔33.92億元。

市府表示，中捷綠線延伸段的可行性研究報告，市府依照交通部今年5月的審查意見，重新修正報告書後送交通部審查，爭取中央能一次核定延伸彰化、大坑的計畫。

葉昭甫說，捷運綠線通車在即，上次審查意見為延伸段機電系統相同難度高，市府邀請台北市捷運工程局等單位共同研商，重新評估工程經費與財務效益；中捷綠線延伸段工程分為彰化、大坑端，為避免未來工程發包與機電整合的困難，希望中央能一次核定。

中捷綠線延伸彰化段規劃，將橫跨烏溪，增建捷運與道路共構的金馬大橋，彰化縣境規劃增設金馬／彰興路口、金馬／中山路口共2站；市府表示，彰縣先前對捷運路線未定案，彰化市一度爭取往東移，帶動彰化市東區都市計畫區，最後仍決定回到原路線。

葉昭甫說，中捷綠線串聯高鐵特定區與台中人口最多的北屯區，將帶動大量人流與商業活動，延伸到大坑屬於台中最熱門的登山場所，去年全年遊客有290萬人次，可紓解假日交通壓力；北彰化生活圈人口超過80萬人，也應增設捷運。

台中捷運綠線延伸彰化、大坑段，台中市交通局今天再送交通部審查，爭取一次核定，同時...
台中捷運綠線延伸彰化、大坑段，台中市交通局今天再送交通部審查，爭取一次核定，同時發包工程。圖／台中市交通局提供
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台中捷運綠明年底通車，中捷綠線延伸彰化、大坑段，台中市交通局今天再送交通部審查，...
台中捷運綠明年底通車，中捷綠線延伸彰化、大坑段，台中市交通局今天再送交通部審查，爭取一次核定，同時發包工程。圖／台中市交通局提供
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台中捷運綠線延伸彰化、大坑段，台中市交通局今天再送交通部審查，爭取一次核定；往彰...
台中捷運綠線延伸彰化、大坑段，台中市交通局今天再送交通部審查，爭取一次核定；往彰化段橫跨烏溪，將新建捷運軌道與道路共構的金馬大橋。圖／彰化縣公務處提供
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