10月來溪州玩黑泥 萬人芭樂吃免驚

2019-09-30 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ╱即時報導



「2019溪州提拔泥-黑泥好好玩」系列活動將在10月12、13日在溪州公園舉辦，今天上午熱鬧舉辦記者會，彰化縣長王惠美大力邀請遊客10月來溪州，玩黑泥、吃芭樂。王惠美表示，溪州鄉有肥沃的黑泥，種出來的溪州芭樂特別香甜好吃，「我們希望大家想到芭樂，不要只想到燕巢，還可以想到溪州」，這次的活動有萬人免費吃芭樂活動，還有黑泥水樂園、闖關活動、趣味競賽、農產市集等，彰化縣政府、溪州鄉公所攜手邀請民眾來玩泥巴、嗑芭樂。

彰化縣溪州鄉因在濁水溪畔，土壤是養分豐富的黑泥，所孕育出的作物品質都相當好，9年前開始為了讓民眾更了解溪州家鄉的特色，每年溪州鄉公所都舉辦黑泥活動，逐漸成為溪州每年特色活動之一。溪州鄉長江淑芬說，溪州公園是溪州重要的景點，應該要讓更多遊客到溪洲公園玩，因此今年首度將黑泥活動設計在溪州公園舉辦，寬闊的場地和便捷的交通，希望能吸引更多遊客到溪州一遊。