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10月來溪州玩黑泥 萬人芭樂吃免驚

2019-09-30 15:48聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

「2019溪州提拔泥-黑泥好好玩」系列活動將在10月12、13日在溪州公園舉辦，今天上午熱鬧舉辦記者會，彰化縣長王惠美大力邀請遊客10月來溪州，玩黑泥、吃芭樂。王惠美表示，溪州鄉有肥沃的黑泥，種出來的溪州芭樂特別香甜好吃，「我們希望大家想到芭樂，不要只想到燕巢，還可以想到溪州」，這次的活動有萬人免費吃芭樂活動，還有黑泥水樂園、闖關活動、趣味競賽、農產市集等，彰化縣政府、溪州鄉公所攜手邀請民眾來玩泥巴、嗑芭樂。

彰化縣溪州鄉因在濁水溪畔，土壤是養分豐富的黑泥，所孕育出的作物品質都相當好，9年前開始為了讓民眾更了解溪州家鄉的特色，每年溪州鄉公所都舉辦黑泥活動，逐漸成為溪州每年特色活動之一。溪州鄉長江淑芬說，溪州公園是溪州重要的景點，應該要讓更多遊客到溪洲公園玩，因此今年首度將黑泥活動設計在溪州公園舉辦，寬闊的場地和便捷的交通，希望能吸引更多遊客到溪州一遊。

王惠美相當肯定溪州鄉農會、溪州鄉公所的用心，認為這次的活動設計更是豐富，泥巴水樂園、勇闖泥三關、親子舞台節目、溪州黑市等，10月12日晚上還有黑皮摸彩晚會，連晚上也是熱鬧滾滾。為了增加宣傳度，溪州鄉公所昨天更將所有辦活動的器材在鄉公所前廣場全部排開，拍起「開箱文」，還有吉祥物芭樂娃娃和黑泥娃娃，造型可愛吸睛，連王惠美都下場成為「道具」之一，與鄉立幼兒園的小朋友們一起拍照，開心邀請民眾在活動當天來溪州共襄盛舉。

「2019溪州提拔泥—黑泥好好玩」10月將舉辦，溪州鄉公所以最近最夯的「開箱照」...
「2019溪州提拔泥—黑泥好好玩」10月將舉辦，溪州鄉公所以最近最夯的「開箱照」為活動行銷。記者凌筠婷／攝影
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今年溪州鄉「黑泥好好玩」提供萬人芭樂免費吃，行銷溪州芭樂。記者凌筠婷／攝影
今年溪州鄉「黑泥好好玩」提供萬人芭樂免費吃，行銷溪州芭樂。記者凌筠婷／攝影
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溪州盛產芭樂，還有藝術家依照畫像將人物刻在芭樂上，變成獨特的藝術品。記者凌筠婷／...
溪州盛產芭樂，還有藝術家依照畫像將人物刻在芭樂上，變成獨特的藝術品。記者凌筠婷／攝影
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王惠美

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